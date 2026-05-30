Denuncia que le han robado dinero de su cuenta, y era ella misma la que realizaba las transferencias

Una mujer de Villalpando ha sido investigada como supuesta autora de un ilícito penal de simulación de delito. La supuesta víctima, después investigada, denunció varias transferencias no autorizadas desde su cuenta a otra cuenta desconocida de otra entidad bancaria diferente a la suya, denuncia interpuesta en el año 2025.

Las gestiones realizadas por componentes de esa unidad, en referencia a las transferencias realizadas, cuenta receptora, envíos y demás procedimientos con las entidades bancarias afectadas, así como las investigaciones realizados sobre los movimientos de la banca online denunciados por la supuesta víctima, así como las gestiones sobre las autenticaciones de las operaciones, concluyen que la supuesta víctima era a su vez la titular de la cuenta receptora de las transferencias realizadas.

Por lo que se procedió a la investigación de una mujer como supuesta autora de un ilícito penal de simulación de delito, siendo puesta a disposición del juzgado correspondiente.

El delito de simulación de delito viene recogido en el artículo 457 de código penal, pudiendo con llevar una pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave, la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave y la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.