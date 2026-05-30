Un incendio calcina una vieja construcción en Guarrate
La rápida intervención de los vecinos permite controlar las llamas y tres dotaciones de los bomberos de Toro remataron las labores de extinción
I. G.
El incendio en la parte trasera de una vivienda habitada, en unas antiguas cuadras, movilizó anoche a los vecinos de Guarrate y a los Bomberos de Toro. Avisados por el 112, tres dotaciones se desplazaron hasta el pueblo de la comarca de La Guareña a la 1.30 horas de esta madrugada al declararse un incendio en la calle Palacio.
La rápida intervención de los vecinos permitió controlar las llamas y que el fuego quedara aislado en una construcción de unos cincuenta metros cuadrados de madera, que resultó completamente calcinada. Cuando llegaron los bomberos, el fuego estaba controlado por los propios vecinos que actuaron con rapidez y se evitó la propagación a viviendas. Las dotaciones de Toro, con dos autobombas y un vehículo articulado, remataron las labores de extinción en una operación que duró unas dos horas.
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