La Guía de Sanabria recibe más de 2 millones de visitas en un año

Con 2 millones de visitas La Guía de Sanabria se consolida la página web más consultada y reconocida de la comarca. Creada en septiembre de 2025 y sin cumplir el año ha alcanzado esa cifra record. El número mayor de consultas se registró en las fechas de Semana Santa de este año con "medio millón de visitas" como señala Amando Crespo González, cámara profesional, director de fotografía y creador de la página. El reto será en estos próximos meses para la campaña de verano, que con toda seguridad será el portal informativo "Conoce Sanabria" para acercarse al noroeste.

Crespo creó esta guía "con un doble propósito, por un lado servir de promoción de Sanabria y, por otro lado, ser una fuente de ingresos". Esta guía está diseñada tanto para el ordenador, la tablet o el móvil, para dar a conocer al viajero los pueblos, los parajes, los valores culturales y la oferta turística en cinco idiomas, además del español.

Comercio y servicios son los principales soportes económicos del proyecto, con cantidades de 30 y 35 euros de publicidad. Está pendiente el apoyo institucional. En los próximos meses la guía abarcará toda la comarca como Guía de Sanabria y Carballeda.

El soporte visual y fotográfico se renueva prácticamente en cada estación, en un recorrido que Amando acompañado de Pipo salen de Barrio y recorren toda la comarca, desde Porto hasta las confines carballeses. Gran experto en televisión, vídeo y fotografía "uso mucho el dron" para enriquecer la parte gráfica de la web, disponible en prácticamente todas las plataformas.

El usuario o el viajero puede acceder a un gran volumen de información seleccionando municipios y pueblos para conocer su localización y sus elementos más destacados en cada estación, topografía, gastronomía, el tiempo, rutas, parajes, etc. La información recopila la oferta de comercios, empresas, servicios como alojamientos, restaurantes, trasportes y servicios sanitarios. n