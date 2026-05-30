Burras, vacas y cabras: las alternativas de pura sangre contra la despoblación y los incendios

Las razas Zamorano-Leonesa, Alistana-Sanabresa y Sayaguesa se han convertido en casi una reliquia que, sin embargo, son una alternativa de pura sangre contra la despoblación y los incendios. La Diputación de Zamora mantiene un año más su apoyo al fomento de sistemas extensivos basados en la producción de lasa razas autóctonas originarias del oeste zamorano con vistas a ayudar a los ganaderos con explotaciones asentadas en la provincia con tres de las puras sangre declaradas oficialmente en peligro de extinción por la Unión Europea.

La finalidad es fomentar unos sistemas extensivos de producción, sostenible y respetuosos con el medio ambiente, así como contribuir a la fijación de población al medio rural y a la conservación del patrimonio genético provincial aportando por las pura sangre. Los propietarios y beneficiarios de las ayudas deberán proporcionar condiciones higiénico sanitarias acordes con la legislación vigente y mantener unas cargas ganaderas que favorezcan el bienestar y salubridad de los animales y sean respetuosas con el medio ambiente.

La raza autóctona asnal Zamorano-Leonesa es sin lugar a dudas la pura sangre más emblemática de la provincia de Zamora originaria de la comarca de Aliste, su último paraíso terrenal, de donde va desapareciendo a marchas forzadas, arrastrada en su caída por dos factores determinantes, el éxodo rural de los más jóvenes y la jubilación de los ganaderos de toda la vida, que a su vez ha traído consigo el abandono del sector agroganadero en la mayoría de los pueblos donde ya es materialmente imposible encontrar una sola burra, allí donde en los años sesenta se contaban por cientos y había al menos un ejemplar en cada familia.

Raza Asnal Zamorano-Leonesa

En este año 2026 se contará con una partida de 43.000 euros, la ayuda económica de pago único por cría en pureza de Zamorano-Leonesa fija tres alternativas. Las “Burras Paridas” podrán percibir una ayuda de 350 euros por ejemplar, para lo cual necesariamente deberán estar inscritas en el Libro Genealógico de la Raza “Zamorano-Leonesa” gestionado por “Aszal” (las fechas de nacimiento, alta o baja siempre serán las recogidas en él) y haber parido una cría en 2025.

Las “Burresas” nacidas en los años 2022, 2023 y 2024 accederán a una subvención de 350 euros siempre y cuando tengan una morfología o genealogía adecuada para pertenecer al “Proyecto Recría” según el criterio de los técnicos veterinarios competentes en la materia. Además, el ganadero se compromete a mantenerlas en su explotación hasta cumplir los tres años de edad. En caso de muerte tendrán derecho a la ayuda siempre que se acredite mediante un certificado veterinario de la Asociación de Criadores “Aszal”.

Raza Zamorano-Leonesa / Chany Sebastián

Los “Garañones” como sementales son parte imprescindible para la reproducción en pureza y la supervivencia de la Zamorano-Leonesa, por lo cual serán los que perciban una ayuda más elevada: 400 euros. Para ello debe de haber sido como apto por Aszal para su uso público durante la temporada de 2025, teniendo una morfología o genealogía apta como mejorante de la raza.

Pura Sangre Alistana-Sanabresa y Sayaguesa

En el caso concreto del bovino, la provincia de Zamora cuenta con dos razas autóctonas y las dos declaradas en peligro de extinción: Alistana Sanabresa y Sayaguesa, cuyas denominaciones delatan claramente sus orígenes. Las ayudas ascenderán a 134.000 euros. A ello se suman otros 3.000 euros para la Raza Caprina Cabra de las Mesetas.

La cuantía máxima de esta convocatoria podrá incrementarse con los créditos sobrantes de otras convocatorias destinadas a financiar el desarrollo rural de la provincia de Zamora con una cantidad máxima de 13.700 euros. Si existiera crédito sobrante podría destinarse a fomentar en desarrollo rural sostenible.

Las “Vacas Paridas” con edad mayor a dos años a 31 de diciembre de 2025 (permanencia en la explotación al menos hasta el 1 de septiembre) recibirán una ayuda de 70 euros. Su cría habrá de ser en pureza con al menos un hijo inscrito en el Libro Genealógico de la Raza “Alistana-Sanabresa” en el periodo de la convocatoria: 2 de septiembre de 2024 al 1 de septiembre de 2025.

La “Novillas” de entre 6 y 24 meses de edad a 31 de diciembre de 2025 percibirán 90 euros. La mayor cuantía, 120 euros, corresponderá a los “Toros” con edad igual o mayor a 15 meses el 31 de diciembre de 2025. Cada ganadero podrá optar a ayudas para un toro por cada 30 vacas paridas y un máximo de tres sementales. Al menos tendrán que tener un hijo inscrito en el Libro Genealógico antes del 1 de septiembre de 2025.

Pura ssangre en peligro de extinción / Chany Sebastián

Las asociaciones de ganaderos de vacunos de Alistana-Sanabresa y Sayaguesa podrán optar también a la convocatoria pública de subvenciones para la mejora genética de sus explotaciones con vistas a realizar un programa basado en la utilización de semen de toros de alto valor genético con el fin de mejorar las condiciones de producción de sus ganaderías.

La cuantía de la ayuda alcanzará el 100% de los gastos justificados. Para la mejora de aptitud cárnica y aptitud lechera se subvencionará la compra de semen procedente de toros hijos de sementales probados y con determinados caracteres mejorantes.

José Ángel Ruiz Rodríguez, diputado de Agricultura y Ganadería, ensalza la importancia vital de la ganadería en la provincia: “El sector agroganadero fue, es y seguirá siendo vital en el desarrollo social y económico de nuestros pueblos. Muestra de ello son nuestras propias razas autóctonas Zamorano-Leonesa, Sayaguesa y Alistana Sanabresa, con un alto valor genético. Desde la Diputación de Zamora continuaremos apoyando a un sector agroganadero esencial para asentar población en los pueblos y mantener vivas nuestras razas de pura sangre”.