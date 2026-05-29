Tábara y Almaraz de Duero buscan gestores para sus piscinas

Los ayuntamientos de Tábara y Almaraz de Duero están buscando gestores para sus piscinas municipales de verano. Tábara abría este jueves el plazo de presentación de ofertas para la gestión y explotación del bar de las piscinas municipales “Ángel Martín Azcona” con un canon de 500 euros mensuales. Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta las 13.00 horas del día 8 de junio.

Si se cumplen las previsiones, la piscina de Tábara sería la primera en abrir sus puertas el 26 de junio. No obstante, tanto el servicio de bar como la terraza podrían adelantarse al 13 de junio de 2026.

El pago del canon ofertado comportará el deber del concesionario de abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general o servicio al que estuvieren destinados. Tendrán que satisfacer los costes de los gastos de la luz eléctrica y del mantenimiento y limpieza de los vestuarios, así como de la zona ajardinada, excepto el recinto vallado del vaso de la piscina, incluyendo el bar, manteniendo ello en condiciones higiénico sanitarias y de seguridad preceptivas. Será así mismo el encargado de la venta de las entradas y abonos.

El horario máximo de apertura será hasta las 22.00 horas, no obstante, con carácter excepcional, se podría autorizar una ampliación de horario, siempre y cuando no se les causen molestias a los vecinos. No se autoriza el uso de vasos de vidrio en las piscinas y el riego de las zonas verdes se realizará siempre fuera del horario de apertura.

Almaraz de Duero es el último Ayuntamiento en sacar a licitación del contrato de explotación del bar anexo a la piscina municipal para 2026 y 2027 y para gestión del cobro de entradas, bajo la modalidad de contrato de arrendamiento. El presupuesto base de licitación se ha establecido en 4.000 euros anuales. En caso de empate se resolvería mediante sorteo.