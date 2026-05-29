¿Qué son los boteros? La figura del 'animador' celebra su día en Morales del Vino

"¿Por qué no reunir a todos los boteros de Morales del Vino para vivir un día de hermanamiento tirando el Mayo?". La pregunta retórica formulada por Miguel Morillo esconde al menos medio siglo de tradición ligada a la historia de los quintos en esta localidad en torno a una figura que mañana sábado festeja su día.

La curiosa figura del botero, sobradamente conocida entre los moralinos, es clave en la dinamización de las diferentes fiestas y actividades impulsadas por la quintada correspondiente. "Es por así decirlo, un poco el responsable de ellos", pero también de desinhibirlos animándoles a beber el vino que porta en su bota de piel colgada. Un ofrecimiento que también extiende al resto de vecinos.

El espíritu botero en esta localidad tiene historia: "Tenemos un listado con nombre y apellidos desde 1980". Reunirlos a todos es difícil, pero la representación es notable logrando agrupar a unos 35 boteros históricos en la primera edición de este encuentro celebrado el año pasado.

"Es una oportunidad para que vuelvan a revivir momentos de la juventud". Miguel, profesor de Educación Física en el IES Claudio Rodríguez de Zamora, lleva no en vano dos años ejerciendo como botero oficial y sabe de lo que habla al describir la sensación de trasladar a los quintos en coche o de ayudarles a izar el Mayo coincidiendo con el primer día del mes. Un Mayo que este año ha caído antes de tiempo, como pasó también en Benegiles, lo que impedirá este año cumplir con la incipiente tradición.

Lo que sí volverán a hacer este sábado los boteros históricos será reunirse en una comida de hermanamiento para, a partir de las 17 horas, recorrer las calles del pueblo en una procesión animando a los allí presentes. Ya a las 19 horas será el turno de la actuación de flamenco a cargoi del grupo "Puro Arte" para finalizar con la música de DJ Redon en el patio del Ayuntamiento.