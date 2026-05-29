El PSOE de Zamora alerta del "colapso" del operativo de extinción de incendios

"Colapso del operativo de extinción de incendios". El PSOE de Zamora describe un preocupante escenario ante la "nula previsión" de la Junta y muestra su "enorme preocupación" ante la situación generada en el operativo de extinción de incendios forestales en la Comunidad, después de conocerse que cerca de un millar de bomberos forestales de las empresas de Asemfo no acuden al operativo.

Los procuradores del PSOE de Zamora en las Cortes de Castilla y León advierten además de que, de esos 950 bomberos forestales aportados por las empresas privadas forestales, aproximadamente entre 100 y 120 corresponderían a la provincia de Zamora, una de las provincias con mayor riesgo forestal y que más ha sufrido las consecuencias devastadoras de los incendios en los últimos años.

El PSOE considera “inadmisible” que Castilla y León vuelva a enfrentarse cada verano a la misma situación, sin soluciones estructurales y con un dispositivo que sigue llegando tarde mientras aumenta el riesgo de incendios. “¿Qué tiene que pasar para que dejemos de vivir la misma situación año tras año? ¿Cuántas veces más vamos a tener que pasar por esto?”, denuncia Iñaki Gómez, procurador socialista.

Desde el PSOE de Zamora recuerdan que en 2022 fallecieron cuatro personas en incendios forestales en Castilla y León y que el pasado año volvieron a perderse tres vidas. “Estamos inmersos en una ola de calor que dispara el riesgo de incendios y, una vez más, el operativo no está donde tiene que estar. La Junta de Castilla y León sigue en pausa mientras nuestros pueblos y nuestros montes vuelven a quedar expuestos” señala Gómez.

Los procuradores socialistas consideran especialmente grave que, después de las tragedias vividas en los últimos años, no se hayan producido cambios profundos en la gestión política del operativo. “Los responsables políticos de las tragedias pasadas siguen en sus puestos y la sensación es que nada cambia. Basta ya de desidia”.

Desde el PSOE zamorano recuerdan además que provincias como Zamora conocen perfectamente las consecuencias devastadoras de los incendios forestales, tanto por las pérdidas humanas como por el daño medioambiental, económico y emocional que provocan en el medio rural. “Nos preocupa enormemente la situación, igual que preocupa a nuestros vecinos y vecinas. La gente en nuestros pueblos tiene derecho a sentirse protegida y a saber que existe una planificación seria para afrontar el verano”.

Los procuradores socialistas exigen a la Junta de Castilla y León que actúe con urgencia, garantice la estabilidad del operativo y deje de afrontar cada campaña de incendios desde la improvisación.

Asimismo, los socialistas aseguran que también son conocedores de numerosas quejas y preocupaciones procedentes del propio operativo público de extinción, relacionadas con la situación del dispositivo y la falta de estabilidad y planificación. Por ello, los procuradores del PSOE de Zamora recuerdan que seguirán defendiendo un operativo de prevención y extinción de incendios “100% público, estable y activo durante todo el año”.

“No puede ser que cada verano Zamora y Castilla y León vuelvan a enfrentarse a los mismos problemas mientras el riesgo aumenta y las soluciones nunca llegan”.