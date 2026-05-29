Aliste
Dos jóvenes "se tiran a la piscina" en Rabanales para los veranos de 2026 y 2027
Las piscinas municipales abrirán sus puestas del 1 de julio al 31 de agosto
Dos jóvenes han decidido apostar por Rabanales de Aliste y asumirán la gestión de las piscinas municipales durante este verano y el de 2027. Es la primera vez que el Ayuntamiento contrata la gestión de las piscinas y el bar por un periodo de dos años.
Las instalaciones abrirán del 1 de julio al 31 de agosto con la novedad para esta temporada de verano de que se incrementará el horario para que usuarios y bañistas puedan disfrutar más tiempo la zona de baño.
Las adjudicatarias presentaron una mejora de tres horas de servicio, por lo que las piscinas estarán abiertas cuando menos ocho horas al día y todos los días de la semana: de lunes a domingo, festivos incluidos. Habrán de presentar una garantía definitiva de 2.000 euros además de suscribir una póliza de seguros que responda de los daños que pudieran producirse y una póliza de responsabilidad civil por el ejercicio de servicio.
Las piscinas municipales prestan sus servicios a los seis pueblos del municipio (Rabanales, Matellanes, Mellanes, Grisuela, Ufones y Fradellos), pero también a los vecinos de otros municipios que carecen de piscina como es el caso de Gallegos del Río (Valer de Aliste, Domez de Alba, Flores, Tolilla, Lober, Flores y Puercas) y San Vicente de la Cabeza (Bercianos de Aliste, Palazuelo de las Cuevas y Campogrande).
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