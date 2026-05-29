Dos jóvenes "se tiran a la piscina" en Rabanales para los veranos de 2026 y 2027

Dos jóvenes han decidido apostar por Rabanales de Aliste y asumirán la gestión de las piscinas municipales durante este verano y el de 2027. Es la primera vez que el Ayuntamiento contrata la gestión de las piscinas y el bar por un periodo de dos años.

Las instalaciones abrirán del 1 de julio al 31 de agosto con la novedad para esta temporada de verano de que se incrementará el horario para que usuarios y bañistas puedan disfrutar más tiempo la zona de baño.

Piscinas de Rabanales de Aliste / Chany Sebastián

Las adjudicatarias presentaron una mejora de tres horas de servicio, por lo que las piscinas estarán abiertas cuando menos ocho horas al día y todos los días de la semana: de lunes a domingo, festivos incluidos. Habrán de presentar una garantía definitiva de 2.000 euros además de suscribir una póliza de seguros que responda de los daños que pudieran producirse y una póliza de responsabilidad civil por el ejercicio de servicio.

Las piscinas municipales prestan sus servicios a los seis pueblos del municipio (Rabanales, Matellanes, Mellanes, Grisuela, Ufones y Fradellos), pero también a los vecinos de otros municipios que carecen de piscina como es el caso de Gallegos del Río (Valer de Aliste, Domez de Alba, Flores, Tolilla, Lober, Flores y Puercas) y San Vicente de la Cabeza (Bercianos de Aliste, Palazuelo de las Cuevas y Campogrande).