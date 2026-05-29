Un hombre, atrapado en su coche tras volcar en Guarrate
El suceso se ha producido a última hora de esta mañana
A. A.
Un hombre ha resultado herido tras volcar en Guarrate el coche en el que viajaba. Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias Sanitarias 1-1-2 de Castilla y León, sobre las 13.29 horas de este viernes el turismo se salió de la vía y terminó "volcando parcialmente" en el lateral del conductor.
El hombre, de unos 75 años de edad, se encontraba consciente tras el impacto, pero herido y atrapado en el interior del vehículo, sin poder salir del turismo. Por este motivo ha sido necesaria la intervención de los Bomberos de Toro. Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y profesionales de Emergencias Sanitarias Sacyl.
- Isabel y Silvia, las primeras madre e hija en la Guardia Civil en Zamora 38 años después de la entrada de la mujer en el cuerpo
- Fallece Roberto Cisneros, exalcalde de Mahíde
- Más de 1.900 agricultores y ganaderos de Zamora recibirán 4,1 millones de la liquidación de ayudas de la PAC
- El Pego vuelve a tener bar: La proeza de una emprendedora de 52 años
- Ángeles Santos, la ganadera zamorana que da la cara por el sector
- Estos cinco pueblos de Zamora recibirán ayudas para la modernización y renovación de parques eólicos y centrales hidroeléctricas
- Impulso a Tierra de Campos: Invierten 44 millones en un área de servicio y logística en Villalpando, que creará 120 empleos
- La Historia de Pascual Mezquita: El primer torero con doctorado universitario... y criado en Carbajales