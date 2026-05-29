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Un hombre, atrapado en su coche tras volcar en Guarrate

El suceso se ha producido a última hora de esta mañana

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil de Tráfico

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil de Tráfico / GUARDIA CIVIL - Archivo

A. A.

Un hombre ha resultado herido tras volcar en Guarrate el coche en el que viajaba. Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias Sanitarias 1-1-2 de Castilla y León, sobre las 13.29 horas de este viernes el turismo se salió de la vía y terminó "volcando parcialmente" en el lateral del conductor.

El hombre, de unos 75 años de edad, se encontraba consciente tras el impacto, pero herido y atrapado en el interior del vehículo, sin poder salir del turismo. Por este motivo ha sido necesaria la intervención de los Bomberos de Toro. Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y profesionales de Emergencias Sanitarias Sacyl.

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