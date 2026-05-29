Denuncia por la acumulación de maleza en el entorno del colegio de Almeida de Sayago: "Abandono absoluto"

"Maleza de un metro, riesgo de incendio y plagas a las puertas de las aulas". La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado el "estado de abandono absoluto del Colegio de Almeida de Sayago". La formación describe una "situación límite: la maleza supera el metro de altura en patios y accesos, el depósito de gas de Repsol aparece completamente rodeado de vegetación seca y los neumáticos instalados en el recinto, lejos de tener un fin lúdico, se integran en un paisaje de dejadez generalizada". Para UPL, esto "no es un descuido menor, sino una irresponsabilidad que pone en riesgo a los menores".

Aseguran que el riesgo de incendio "es evidente: la vegetación seca alrededor del depósito de gas se convierte en combustible perfecto ante cualquier chispa, colilla o acto vandálico. El riesgo sanitario es igualmente grave: la maleza alta es el hábitat natural de garrapatas, roedores y mosquitos, lo que en un entorno escolar se traduce en picaduras, alergias y posible transmisión de enfermedades. A ello se suma el riesgo de accidentes, ya que la hierba oculta desniveles, hormigón roto u objetos punzantes, y en determinadas épocas, el riesgo de intoxicación por contacto con especies vegetales irritantes o por polen alergénico".

UPL ha recordado que la responsabilidad de esta situación "es única y exclusivamente municipal. El Ayuntamiento de Almeida es el competente directo en materia de limpieza, desbroce y mantenimiento básico de los exteriores de los centros educativos".

La formación ya ha registrado un escrito formal en el Ayuntamiento advirtiendo de las consecuencias legales y sanitarias de este abandono y exigiendo el desbroce y la limpieza urgente de los exteriores. De no obtener una respuesta satisfactoria, advierte que se verá obligada a tomar otras medidas. "Los niños de Almeida no son ciudadanos de segunda. Sus colegios, tampoco. Exigimos al alcalde que deje de mirar para otro lado y actúe ya".