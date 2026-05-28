Así será la "nueva" plaza Alcalde Tomás Carrión de Alcañices

Alcañices renovará su plaza Alcalde Tomás Carrión. Las obras de adecuación, ampliación y mejora contarán con una inversión de 81.000 euros, que será cofinanciada por la Diputación de Zamora y el Consistorio de la villa.

Así se desprende de la memoria técnica descriptiva y valorada redactada por la arquitecta alistana Ana Belén Bartolomé y que ha sido aprobada en el Pleno del Ayuntamiento. Estos trabajos son una de las grandes apuestas del alcalde, David Carrión, que busca reconvertir la antigua “Plaza de las Moreras” en el principal punto de encuentro para grandes actos dentro del recinto urbano.

Carrión optó por trasladar las verbenas populares nocturnas a la plaza Alcalde Tomás Carrión, ya que celebrar ciertos actos en la Plaza Mayor suponía un riesgo. El motivo es que por la Plaza Mayor discurre la travesía de la carretera Nacional 122, un itinerario con intenso tráfico rodado, muy en particular de transporte pesado internacional procedente o con dirección a Portugal, lo que convierte la céntrica ágora en un auténtico peligro, muy en particular durante las fiestas de la Virgen de la Asunción y San Roque a mediados de agosto, donde durante la madrugada tenían que compartir espacio las orquestas (cada vez con escenarios móviles más grandes), con personas y camiones.

Obras

La adecuación y ampliación de la plaza Alcalde Tomás Carrión conllevará la liberación de un solar urbano que desde los años setenta del pasado siglo XX ha acogido diferentes servicios, primero Extensión Agraria, luego Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y en los últimos años siendo sede conjuntamente de la Comarca Forestal de Aliste (Agentes Forestales de Medio Ambiente), que ya se han trasladado a la Estación de Autobuses del “Alto la Atalaya”, y del Centro de Acción Social de Aliste, que ha pasado a ubicarse en el antiguo colegio de la calle Pérez Marrón (construido en 1909).

Con la inminente llegada del verano y el consiguiente aumento del flujo de visitantes a la Villa de Alcañices, el Ayuntamiento ha decidido que los trabajos se realicen en dos fases, ya que no considera oportuno "estrangular la vida diaria y perjudicar tanto a los comercios como a los turistas, ya que en la plaza se ubica el restaurante Mesón Alistano y el Centro Comercial Mezquita".

En la primera, antes de que finalice la primavera, se procederá a derribar el edifico de Medio Ambiente con fachadas a la calle Pérez Marrón (carretera de Rabanales), plaza Alcalde Tomás Carrión y calle San Andrés, para dejar libre el solar durante todo el verano.

Una vez pasadas las fiestas de San Mateo de septiembre y ya llegados a octubre, la empresa que resulte adjudicataria comenzaría las obras. Entre las principales novedades estará que la plaza cambiará el actual firme de aglomerado por los adoquines, siguiendo la estela de las ya remodeladas calles Hospital y San Andrés. Por su parte, en el solar liberado se incluirá una pequeña zona verde con vistas a humanizar el nuevo espacio de recreo.

El hormigón y el aglomerado están desapareciendo progresivamente y la Villa poco a poco va mejorando la estética visual y la arquitectura urbana con los adoquines como protagonistas y ya presentes en las calles Hospital, San Andrés y Labradores y en las plazas de Ferreras (ya terminada) y El Reloj (donde se está trabajando actualmente).

Historia

En los años noventa, siendo alcalde Tomás Carrión, se desviaba el tráfico justo frente la puerta del Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de Nuestra Señora la Virgen de la Salud por las calles Labradores y Hospital. El problema surgió cuando la Dirección General de Carreteras advirtió a la Corporación Municipal que si un tráiler producía algún daño en las calles por donde se desviaba el responsable civil subsidiario sería el Ayuntamiento de Alcañices.

Fue esta disyuntiva la que llevó al Ayuntamiento de Alcañices a prescindir de los desvíos de tráfico y a decidir que la ubicación de los actos taurinos, que siempre se habían celebrado en la avenida San Francisco (Nacional 122) y la Plaza Mayor, fuera la calle San Andrés (donde tienen lugar desde entonces).

Finalmente, también han cambiado de ubicación las verbenas populares.