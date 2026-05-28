Olmo de la Guareña revive con devoción y tradición la fiesta de la Virgen de la Paz

Olmo de la Guareña revivirá este fin de semana la festividad de la Virgen de la Paz, en la que la devoción y la tradición unirán a los vecinos en torno a una celebración muy arraigada en la localidad.

La fiesta será inaugurada este sábado 30 de mayo con una paellada popular en el salón municipal, que dará paso a los juegos infantiles. A partir de las 19.00 horas, los vecinos disfrutarán de una exhibición de baile a cargo del grupo zamorano "Alegría Flamenca" y, dos horas más tarde, dará comienzo el rezo de las vísperas de la Virgen de la Paz. La jornada festiva será clausurada con el concierto que ofrecerá la cantante África Herrero.

Ya el domingo, los vecinos de Olmo de la Guareña se despertarán al ritmo de la diana floreada por las calles, interpretada por la Banda de Cornetas y Tambores "Bendito Cristo de las Tres Caídas" de Toro. A las 11.30 horas, el mayordomo de este año y celebrante de la palabra en la localidad, Ángel García, convidará a los vecinos a una chocolatada.

Una hora más tarde dará comienzo la "fiesta mayor" de la Virgen de la Paz, con el ofertorio y la ofrenda floral, que dará paso a la procesiónde la imagen de la Virgen, acompañada por el mayordomo, autoridades, vecinos e invitados. El desfile procesional será acompasado con la música que interpretarán la Banda "Bendito Cristo de las Tres Caídas" y el tamborilero salmantino, Víctor González Villalba.

Una vez concluida la tradicional procesión por las calles de Olmo de la Guareña se celebrará la subasta de banzos y el simbólico cambio de vara, que García entregará a la nueva mayordoma.

La fiesta de la Virgen de la Paz será clausurada con un almuerzo en el salón municipal para los asistentes, ofrecido por el mayordomo y el Ayuntamiento. Durante dos días, Olmo de la Guareña revivirá una de las fiestas más esperadas del año en la que sus vecinos se reencuentran con la Virgen de la Paz.