Una mujer de unos 60 años, herida en un accidente de tráfico en Moraleja: esto es lo que ha ocurrido

Nuevo accidente de tráfico en la provincia de Zamora en las últimas horas. Ha ocurrido en Moraleja del Vino, cuando una mujer de unos 60 años ha resultado herida tras salirse su vehículo de la vía.

Todo ha ocurrido cerca de las 9 de la mañana, cuando el servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León ha recibido el aviso sobre un accidente en el punto kilométrico 168 de la CL-605. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios del Sacyl.

Llamadas atendidas por el 112

El servicio de emergencias 112 gestionó el pasado año un total de 23.728 incidentes en la provincia de Zamora en un ejercicio marcado por el aumento de los siniestros viales y los incendios, mientras que se redujeron los rescates en montaña o los incidentes relacionados con nevadas.