Muere el cura zamorano Vicente Blanco a los 92 años
El sacerdote diocesano natural de Santovenia del Esla ha fallecido
A. A.
El sacerdote diocesano Vicente Blanco ha muerto en la tarde de este pasado miércoles a los 92 años de edad. Así lo ha comunicado la Diócesis de Zamora en un comunicado.
Vicente Blanco nació en Santovenia del Esla el 8 de septiembre de 1933 y fue ordenado presbítero el 21 de septiembre de 1957. Ese mismo día recibió sus primeros encargos pastorales como ecónomo de Alcorcillo y encargado de Rivas, iniciando así una larga vida de servicio sacerdotal en la Iglesia de Zamora.
Expárroco de Pontejos, Cazurra y Peleas de Abajo
El 9 de septiembre de 1965 fue nombrado ecónomo de Pontejos y encargado de Cazurra, comunidades a las que quedó especialmente vinculado durante buena parte de su ministerio. Entre febrero de 1981 y marzo de 1983 fue también encargado provisional de Casaseca de las Chanas, responsabilidad en la que cesó el 13 de septiembre de 1984.
El 1 de junio de 1986 fue nombrado párroco de Pontejos y Cazurra por un periodo de seis años. Posteriormente, el 21 de julio de 1987, asumió también la parroquia de Peleas de Abajo, simultáneamente con Pontejos y Cazurra. Cesó en Peleas de Abajo el 13 de julio de 1993.
Su encargo pastoral en Pontejos y Cazurra fue prolongado el 28 de mayo de 1992 y renovado, por seis años, el 22 de julio de 1995, como párroco de Pontejos y encargado de Cazurra.
La Diócesis de Zamora agradece su extensa trayectoria sacerdotal, marcada por la "fidelidad al ministerio recibido y por el servicio constante a las comunidades cristianas que le fueron encomendadas", expresan.
Funeral en la iglesia de Lourdes
El funeral por su eterno descanso se celebrará mañana, viernes 29 de mayo, a las 17:00 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en Zamora. Por deseo de la familia, no habrá velatorio.
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