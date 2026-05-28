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Muere el cura zamorano Vicente Blanco a los 92 años

El sacerdote diocesano natural de Santovenia del Esla ha fallecido

Vicente Blanco.

Vicente Blanco.

A. A.

El sacerdote diocesano Vicente Blanco ha muerto en la tarde de este pasado miércoles a los 92 años de edad. Así lo ha comunicado la Diócesis de Zamora en un comunicado.

Vicente Blanco nació en Santovenia del Esla el 8 de septiembre de 1933 y fue ordenado presbítero el 21 de septiembre de 1957. Ese mismo día recibió sus primeros encargos pastorales como ecónomo de Alcorcillo y encargado de Rivas, iniciando así una larga vida de servicio sacerdotal en la Iglesia de Zamora.

Expárroco de Pontejos, Cazurra y Peleas de Abajo

El 9 de septiembre de 1965 fue nombrado ecónomo de Pontejos y encargado de Cazurra, comunidades a las que quedó especialmente vinculado durante buena parte de su ministerio. Entre febrero de 1981 y marzo de 1983 fue también encargado provisional de Casaseca de las Chanas, responsabilidad en la que cesó el 13 de septiembre de 1984.

El 1 de junio de 1986 fue nombrado párroco de Pontejos y Cazurra por un periodo de seis años. Posteriormente, el 21 de julio de 1987, asumió también la parroquia de Peleas de Abajo, simultáneamente con Pontejos y Cazurra. Cesó en Peleas de Abajo el 13 de julio de 1993.

Su encargo pastoral en Pontejos y Cazurra fue prolongado el 28 de mayo de 1992 y renovado, por seis años, el 22 de julio de 1995, como párroco de Pontejos y encargado de Cazurra.

La Diócesis de Zamora agradece su extensa trayectoria sacerdotal, marcada por la "fidelidad al ministerio recibido y por el servicio constante a las comunidades cristianas que le fueron encomendadas", expresan.

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