Los “Lobos Alistanos” llegan este fin de semana a Alcañices

La Villa de Alcañices acogerá a lo largo del fin de semana la XVI Concentración Motera “Lobos Alistanos" que cada año acoge la participación masiva de moteros llegados de uno y otro lado de “La Raya” de España y Portugal.

Este año destacará su carácter benéfico (donativo de 2 euros) de todos aquellos que quieran colaborar con la Fundación “Hospital Mayo Rey” con una labor altruista y digna de valorar para ayudar a los más necesitados.

Cartel de la concetración motera "Lobos alistanos" / Cedida

Los actos darán comienzo el día 29 de mayo (viernes) a las 16.00 horas con las inscripciones en el Centro Cultural “Convento de San Francisco” (junto a la iglesia de la Virgen de la Salud). A las 23.30 horas música con el DJ Pablo Gutiérrez en la calle Hospital.

Llegados al día 30 (sábado), apertura de inscripciones a las 10 de la mañana y a las 11.00 horas paseo motero por los pueblos de Aliste con salida de la plaza Alcalde Tomás Carrión. En un principio el picoteo estaba previsto en el Bar Cisa de Mahíde. Tras el fallecimiento de Roberto Cisneros, tendrá lugar en Grisuela con la colaboración de la Asociación Cultural “Fuente la Moza”. La comida motera a base de carne guisada con patatas, café y postre se ofrecerá en el área recreativa del Monte de Sahú de Alcañices.

Uno de los grandes atractivos de la tarde será, a las 19.00 horas, la exhibición motera a cargo del portugués Humberto Ribeiro que se repetirá a las 23.45 horas. A las 20.00 horas habrá una ruta por los bares de Alcañices y pasada la medianoche disco móvil “La Saga” en la calle San Andrés.