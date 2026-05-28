Investigadores de Salamanca y Texas analizan los desafíos sociales y migratorios en la Raya
Alcañices acogerá del 3 al 10 de junio un encuentro internacional de antropología aplicada a la realidad de la frontera luso-española
El trabajo se campo se extenderá a localidades fronterizas como Atenor, Bragança, Brandilanes, Ceadea, Miranda do Douro, Rionor y Uva
La frontera alistana se convierte en un laboratorio de investigación social. El programa internacional liderado por la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad del Norte de Texas (UNT) desplazará durante la próxima semana a un grupo de estudiantes e investigadores para analizar sobre el terreno las realidades sociales y migratorias que enfrenta la Raya.
Del 3 al 10 de junio, Alcañices se convertirá en la sede de este programa de antropología aplicada al territorio y que se enmarca en el proyecto "Praxis humana: antropología en acción en la frontera ibérica".
Las actividades académicas (que se desarrollarán en el centro cultural San Francisco, así como en las dependencias del Ayuntamiento de Alcañices) se caracterizarán por su marcado carácter práctico y de convivencia comunitaria. El trabajo de campo, a través de la elaboración de un diario de campo digital público y entrevistas grupales con personas migrantes, permitirá analizar los procesos de preservación del patrimonio cultural, los retos del asilo, la inmigración en entornos rurales, y las dinámicas de la diversidad cultural fronteriza.
Además de la villa alistana, las visitas de estudio se extenderán a otras localidades fronterizas como es el caso Atenor, Bragança, Brandilanes, Ceadea, Miranda do Douro, Rionor y Uva para analizar iniciativas centradas en la conservación de la naturaleza, la alfabetización digital y el patrimonio rural.
Este programa se desarrolla bajo la dirección científica de los profesores Arsenio Dacosta y Alicia Re Cruz en representación de la universidad estadounidense, bajo la dirección técnica de Luis E. Andrade Silva, miembro del Grupo de Grupo de Investigación Reconocido GIPEP, Procesos, espacios y prácticas educativas de la USAL.
Asimismo, el claustro docente cuenta con la participación de especialistas como Andreia Martins Torres (USAL) y Carlos Montes (USAL), junto a la profesora Raluca C. Budian (ESADE Barcelona). La sesión de clausura correrá a cargo de Alicia Re Cruz (UNT) bajo el título “Antropología de Emergencia”. Las sesiones serán impartidas en español y en inglés.
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