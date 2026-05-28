¿Coleccionas sellos y eres amante de Sanabria? Esto te interesa

Buenas noticias para los amantes de la filatelia y los zamoranos en general: Correos ha incluido a una localidad zamorana en la nueva edición anual de su serie "Pueblos con Encanto" con la que cada año rinde homenaje al valor monumental y geográfico español. Y la elegida no puede ser más representativa.

La villa de Puebla de Sanabria ha sido la elegida para compartir espacio con otras tres localidades del mapa nacional en esta nueva serie de sellos autoadhesivos fosforescentes: Alcúdia (Illes Balears); Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y Zahara de los Atunes (Cádiz).

El sello cuenta con un valor de tarifa A y una tirada de 65.000 ejemplares en forma de tira desplegable en acordeón.

Sello de Puebla de Sanabria dentro de la serie "Pueblos con Encanto". / Correos

Considerada una de las localidades más emblemáticas de la provincia, Correos destaca su declaración como Conjunto Histórico Artístico por la singularidad de sus monumentos, así como por su cuidada arquitectura civil protegida por recintos murados. Destaca su Castillo datado en el último cuarto del siglo XV, destinado en la actualidad a centro cultural y museístico y que es uno de los grandes protagonistas del sello enfocado desde el río Tera.

La Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Azogue, de portadas románicas, la Ermita de San Cayetano de estilo neoclásico, la fachada isabelina del Ayuntamiento y las casas blasonadas de familias de realengo son algunos de los valuartes patrimoniales de esta villa histórica, de la que Correos pone igualmente en valor su entorno paisajístico.

La emisión, que se encuentra desde hoy en circulación, puede adquirirse en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en atcliente.filatelia@correos.com, o llamando al 915 197 197.