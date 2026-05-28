Apoyo social a la apertura de las 130 plazas de la Escuela Hogar de Puebla de Sanabria: "Podría atraer a estudiantes de otras provincias"

Con el apoyo de vecinos, padres, profesorado, trabajadores y representantes municipales, la Junta de Personal Docente No Universitario de Zamora convocó una concentración para pedir la reapertura la Residencia Escuela-Hogar de Puebla de Sanabria y la ampliación de los Ciclos de Grado Medio y Superior del IES Valverde de Lucerna de Puebla, que se imparten de Guías en el Medio Natural y Tiempo Libre y Monitor de Acondicionamiento Físico.

Un centenar de personas respaldaron ante la fachada del centro, la reapertura de las 130 plazas, la posibilidad de un centro de uso compartido y la ampliación de los Ciclos Formativos de Protección Civil de Grado Medio y Energías Renovables de Grado Superior.

José Manuel Ramos, presidente de la Junta de Personal y órgano de representación del profesorado no universitario de la provincia, señaló que “hasta el momento la Dirección Provincial está haciendo caso omiso de todas las demandas que se está haciendo”. “Es un instituto con gran ámbito de ampliación” con alumnado de más 50 pueblos y donde socializan y se comunican. “Se imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, y Ciclos Formativos tanto de Grado Medio como Superior”.

El representante de la Junta de Personal urgió a “implantar nuevas enseñanzas y abrir la residencia porque no sería solo esos más de 50 pueblos que atiende este centro educativo sino que, a mayores, podría atraer a estudiantes de otras provincias, a nivel local, comarcal, provincial e incluso transfronterizo”. Ramos reconoció los problemas de residencia del alumnado “en una zona que no dispone de alojamientos y los que hay no son asequibles” sumados a los problemas de “envejecimiento demográfico y despoblación”.

Concentración para reivindicar la apertura de las 130 plazas de la Escuela Hogar de Puebla de Sanabria. / Araceli Saavedra

Esta reapertura “tendría un buen impacto en varios ejes, con la creación de puestos de trabajo cualificados, cuidadores, auxiliares, técnicos, además dinamizaría el comercio y los servicios locales. Sería un revulsivo para la economía local”.

Sobre el estado del edificio, cerrado desde la década de los 90 del siglo pasado, reconoció que “está en perfecto uso, de hecho hay que recordar que durante los desgraciados incendios que sufrió Sanabria el pasado verano de 2025, la residencia estuvo utilizándose. Además, se usa a diario el comedor y la cocina. Está en perfecto uso”.

Además de sumarse a la reapertura de la residencia y la ampliación de la oferta formativa “y no nos oponemos a que, en un momento dado, fuera un modelo mixto, que por una parte del edificio fuera residencia de estudiantes y por otra, segregando por diferentes alturas, residencial de la tercera edad”.

Estas instalaciones “tienen que estar abiertas porque son un patrimonio público que está parado, que representa unos costes que no aportan ningún beneficio”, concluyó Ramos antes de asistir a la reunión de la Junta de Personal que se celebraba en el IES Valverde de Lucerna.

La reapertura de las instalaciones cuenta con el apoyo de la Diputación, el Ayuntamiento de Puebla y otros ayuntamientos de la comarca, y la Fundación Personas.