Ángeles Santos, la ganadera zamorana que da la cara por el sector

Cuenta Ángeles Santos que mientras presentaba la ponencia de política agraria que tenía encomendada, de fondo escuchaba a su niña llorando. El bebé reclamaba teta. La ganadera zamorana no ha renunciado a su compromiso sindical pero tampoco podía dejar en casa a sus pequeñiñes, de 3 años y 6 meses. Así que cargó el coche –imposible viajar en tren como otras veces–, se llevó a su madre con los dos niños y se plantó en Madrid para asistir a la XVI Asamblea General de COAG.

Consciente del sacrificio personal que en estos momentos supone estar en la primera línea sindical agraria, la ganadera zamorana cree que debe continuar "por reconocimiento al trabajo de tantas mujeres que han luchado para que estemos en puestos de decisión". Una batalla que ha permitido que por primera vez en la historia de la organización se haya elegido una Ejecutiva totalmente paritaria: 4 mujeres y 4 hombres. Ángeles ya abrió paso hace cinco años como la primera zamorana en la máxima representación de la COAG nacional, cuando dejaba paso como líder nacional otro zamorano, Miguel Blanco. Pero en 2021 todo era más fácil: no había dos niños .

Ejecutiva Nacional de COAG (Ángeles Santos cuarta por la izquierda), junto al ministro Luis Planas. | CEDIDA

Hoy esta emprendedora, agricultora y ganadera que encabeza la agroindustria familiar de producción ecológica de queso y lechazo, hace malabares para conciliar y así lo ha querido trasladar a la cita nacional de la organización agraria. "Las mujeres tenemos que estar en primera línea, dar un paso adelante, aunque a veces cuesta y en yo ahora con la maternidad lo estoy viendo". Por eso Ángeles quiso estar con su hijos, "para que los compañeros vean la situación que tenemos; para mi era un esfuerzo mayor estar ahí, pero lo hago por las mujeres, tan invisibles y especialmente en el campo donde toda la vida han trabajado sin ser titulares de nada".

Ángeles repite como miembro de la Ejecutiva estatal, en representación de Castilla y León, por primera vez junto a otras tres compañeras y con un nuevo líder de la COAG, el agricultor almeriense Andrés Góngora que toma el relevo de Miguel Padilla. "Que al final tengamos una ejecutiva paritaria es el resultado de mucho trabajo" valora la ganadera sayaguesa que ya rompió moldes cuando, con su formación como Licenciada en Administración y Dirección de Empresas , decidió abandonar su trabajo en un banco para dedicarse por entero al campo. Hoy la explotación familiar cuenta con ganadería propia de raza churra autóctona y ha creado, para sus productos, la marca "La Faya", comercializando sus referencias en Estados Unidos y Canadá.

Los desafíos no son baladíes para un sector agropecuario acosado por múltiples amenazas. "Lo más importante que veo es la falta de relevo generacional, es que no hay gente. Necesitamos estabilidad de precios, que se pague por nuestro trabajo lo que de verdad cuesta".

Imagen de archivo de Ángeles Santos con las ovejas / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

En la ponencia de política agraria se ha planteado también una "bonificación por vivir en el medio rural y no solo el sector agrario, también al resto de autónomos que estamos en los pueblos sosteniendo todo un tejido que es muy importante. Lo estamos viendo ahora; cuando la gente se va del sector agrario y del medio rural hay más incendios, se abandona toda una cultura rural, el patrimonio, el medio ambiente" defiende la ganadera sayaguesa, sabedora de que su compromiso también es una forma de visibilizar al sector, a Zamora y a una comarca despoblada y envejecida, eminentemente ganadera y guardiana de la cada vez más vulnerable producción extensiva como es Sayago.

"Tenemos amenazas de fauna salvaje, no solo el lobo, que es lo más mediático, también de corzos, ciervos, jabalíes porque al fin y al cabo están conviviendo con nuestro ganado y vemos que cada vez hay más enfermedades, porque el cambio climático también hace que cambien las condiciones".

Por eso Ángeles es militante, y así lo practica en su explotación agropecuaria, con la defensa de un sistema alimentario sostenible "que cubra nuestras necesidades". Un modelo de agricultura familiar –marca de COAG– frente a la amenaza directa de las "macro". "En un contexto geopolítico cada vez más complicado es imprescindible que seamos menos dependientes porque vemos que la dependencia nos hace vulnerables".