Alcañices trabaja para adelantar la apertura de sus piscinas al 27 de junio

El Ayuntamiento de Alcañices está trabajando para adelantar la apertura de las piscinas municipales y del bar de las mismas al 27 de junio. El Consistorio ya tiene contratada la gestión de las instalaciones en el barrio del “Alto la Atalaya” y, en principio, estaba previsto que abrieran sus puestas el día 1 de julio coincidiendo con la víspera de la romería de Nuestra Señora la Virgen de la Salud (Patrona de Aliste).

Estas piscinas son muy concurridas ya que a las mismas acuden bañistas de la regiones portuguesas de Tras os Montes y Alto Douro. Ademaás, un año más, la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba prevé una masiva llegada de emigrantes y sus descendientes convirtiéndose las piscinas en uno de los servicios más solicitados ya en el mes de julio pero muy en particular en el mes de agosto, pues la mayoría de los pueblos celebran en esas fechas las fiestas patronales.

Estas son las piscinas existentes: Alcañices, Rabanales, Villalcampo, Muelas del Pan, Figueruela de Arriba y San Vitero en Aliste y Tábara y Moreruela en la Tierra de Tábara.