UPL interpela a la Junta sobre el exceso de nitratos y de algas en las Lagunas de Villafáfila

El problema detectado en la Salina Grande de las Lagunas de Villafáfila por el exceso de nitratos y la aparición de una “capa masiva de algas” ha llegado a las Cortes de Castilla y León. La parlamentaria de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha registrado una batería de preguntas dirigida a la Junta por un problema que se repite por segundo año consecutivo y que está generando “un fracaso reproductivo de aves protegidas” y, sobre todo, “una contaminación puntual” de una Reserva Natural protegida.

Ante la “inacción” de la Junta por resolver el problema, como apuntó Gallego, UPL ha registrado preguntas para intentar obtener respuestas sobre la situación real de la Salina Grande y si el problema está relacionado con la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villafáfila.

Así, UPL reclama a la Junta información sobre si ha llevado a cabo un “análisis oficial” para determinar el origen de los nitratos y si están relacionados con una “falta de funcionamiento correcto” de la EDAR de Villafáfila.

Sobre la depuradora, UPL también exige a la Junta una respuesta sobre si la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) ha llevado a cabo inspecciones técnicas y si está previsto llevar a cabo un plan de reestructuración sobre estaciones depuradoras construidas hace más de 30 años.

En la batería de preguntas, UPL también interpela a la Junta sobre si empleará fondos públicos para la conservación de la Reserva Natural o si piensa mantener su postura de “inacción” generando “un perjuicio evidente para el ecosistema”.