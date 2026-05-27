El Romeo y la Julieta de Zamora vivieron en La Carballeda: la leyenda zamorana que rescató este influencer de viajes
Un influencer ha popularizado la leyenda de Codesal, destacando el patrimonio cultural del pueblo y este romance épico
Muchas tierras tienen su propia historia de amores imposibles, y La Carballeda esconde una que comparte con la villa gallega de Verín.
La leyenda, que Argimiro Crespo incluye en su libro "Memorias y Leyendas", cuenta la historia de un arriero que en un viaje a tierras gallegas fue arrestado y, en prisión, conoció a una mujer de la que se enamoró perdidamente, la hija de su carcelero, que a diario le llevaba la comida a la celda. Ella, que también se enamoró del zamorano, y al descubrir que éste iba a ser torturado en la plaza, ante la vista de todos, decidió robarle a su padre las llaves de la celda y dejarlo en libertad.
Él tuvo que huir de Verín, pero la promesa de amor eterno que se hicieron lo acompañó. Ella, humillada por su padre al darse cuenta de lo que había hecho, fue a parar a Codesal, donde murió poco después. Los vecinos del pueblo la enterraron en el cementerio, y sabiendo que al no tener allegados allí nadie la iba a visitar ni a llevar flores, decidieron dejar a modo de ofrenda la ramita con la que espantaron las moscas de su rostro después de que falleciera.
Al descubrir que su amada estaba allí enterrada, el arriero acudió a visitarla, y sus lágrimas regaron la rama de roble, dando origen al árbol que todavía hoy preside el cementerio de Codesal.
Una leyenda en las redes
Este relato lo recoge también, citando el libro de Argimiro Crespo, el influencer Rafa en Ruta. En su vídeo también habla del rico patrimonio cultural del pueblo, al que promete volver.
Esta historia de amor marcada por la huida y la muerte, que perfectamente podría haber relatado Shakespeare en una de sus obras,
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