Planazo para desconectar este fin de semana en Zamora: talleres de artesanía, yoga, alfarería y música

Villaralbo se prepara para un intenso fin de semana lleno de actividades enfocadas a la creatividad y el bienestar personal.

El sábado 30 de mayo tendrá lugar la primera edición del Villamarket, un mercado que reunirá puestos de artesanía, moda, artículos de segunda mano, bisutería, música y talleres. El evento tendrá lugar en el parque del salón cultural, antigua discoteca, en la calle San Isidro, en horario de 11.00 a 14.30 horas.

Además, durante toda la mañana se celebrarán talleres que potenciarán la creatividad de los asistentes. Hay cuatro programados:

11.00 horas. 'Arte al hombro'. Pinta tu totebag. Edad: mayores de 9 años y adultos. Precio: 10 euros

12.00 horas. 'Alfabeto creativo'. Iniciación al lettering. Edad: mayores de 9 años y adultos. Precio: 10 euros

12.50 horas. 'Nudos y colores'. Pulseras juveniles. Edad: de 9 a 17 años. Precio: 5 euros

13.20 horas. 'Crear es jugar'. Collage de palabras. Edad: adultos. Precio: 12 euros

Las personas interesadas en participar en los talleres aún pueden apuntarse y completar las últimas plazas inscribiéndose por WhatsApp en el número de teléfono 653 046 880.

Villamarket. / Cedida

Yoga el domingo

Tras el derroche de creatividad del sábado, la jornada dominical del 31 de mayo estará dedicada a la desconexión. El salón cultural de la localidad de Tierra del Vino acogerá una mañana llena de paz.

A las 10.30 horas los asistentes comenzarán la mañana activando el cuerpo con una sesión de yoga. Para ello, deberán llevar una esterilla. A las 11.20 horas habrá una pausa para recuperar energía con el desayuno.

Veinte minutos más tarde, sobre las 11.40 horas, AlfarArenas impartirá una clase de alfarería para que los participantes puedan crear una pieza, un portainciensos, que podrán llevarse a sus casas una vez que las creaciones sean cocidas. En este punto, como recuerdan los organizadores, es importante señalar que no es necesaria experiencia previa ni para la clase de yoga ni para el taller de alfarería.

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Por último, sobre las 13.30 horas, la jornada llegará a su final con una meditación con la relajante música de un handpan en directo. Para esta jornada, cuyo precio por todas las actividades programadas es de 45 euros, las reservas pueden realizarse en el teléfono 653 046 880 (Sheyla) o en el 665 725 269 (Alberto).