El Pego vuelve a tener bar: La proeza de una emprendedora de 52 años

Desde que el 25 de mayo de 2026 Clemen echara el cierre al último bar que sobrevivía en El Pego, ni el propietario ni el Ayuntamiento han cejado en el empeño de encontrar nuevos emprendedores dispuestos a seguir con el negocio.

Se pusieron anuncios, hubo algunas llamadas de interesados que eran de fuera, "pero lo de encontrar vivienda era un problema" reconoce el alcalde, Eduardo Aparicio. Por más que intentaban no había manera de que alguien tomara las riendas del bar que cerraron Clemen y su esposa por jubilación. "No nos podíamos creer que no saliera nadie" relata el regidor de El Pego. Y así fueron pasando los meses para desesperación de un pueblo que jamás se había visto en semejante orfandad.

El Pego vuelve a tener bar

Hasta hace 15 años había tres bares en El Pego y desde mayo de 2025 solo quedaba el recurso del Club de Jubilados para echar la partida y tomarse el café o un refresco de la máquina. Ni el Ayuntamiento ni los vecinos parecían resignarse a este situación. "Hemos dado muchas vueltas y al final, con la ayuda que da la Junta, el empuje del Ayuntamiento y la colaboración del propietario hemos podido encontrar una solución".

Cartel de apertura del bar en El Pego / LOZ

Y no es otra que la determinación de Sandra Manzanera, vecina del pueblo y con experiencia en distintos trabajos de hostelería. "Me he lanzado" cuenta esta madre de un chico de 16 años y esposa de agricultor y ganadero sin ocultar el "vértigo" que siente al emprender esta aventura a sus 52 años y cuando tenía una vida "tranquila" y más o menos resuelta. "Pero me dije, por qué no. Me animó la familia, mis amigas, veía que la gente del pueblo quería que se abriera el bar. He encontrado mucho apoyo de todo el mundo, así que aquí estoy. Espero que nos vaya bien".

El Pego vuelve a tener bar

Y es así como Sandra y su familia apuran los pocos días que quedan para la inauguración –el Bar Chamo abre este sábado, 30 de mayo a partir de las 18.00 horas–, para ultimar detalles, recibir las mercancía de los proveedores, que todo esté listo. Atrás queda un esmerado trabajo, tanto para acondicionar un establecimiento que "estaba muy bien, pero ha habido que hacer algunos retoques, también lo he pintado, la iluminación... Pero he tenido mucha ayuda".

Otro cantar es la farragosa burocracia. "Han sido más de dos meses de muchos papeles, de llamar a muchas puertas. La pena es que los organismos no se coordinan y te vuelves loca" cuenta la nueva hostelera sobre el obligado peregrinaje hasta tener todo en regla. "Eso de que dicen que facilitan las cosas y en unos días lo puedes tener todo no es verdad. Las administraciones tienen que facilitar más las cosas a los nuevos emprendedores".

Trabajos de acondicionamiento del bar / S. M.

Pero todos los sofocones, contratiempos y alguna que otra noche en vela no han podido con el empeño de Sandra por llevar a buen puerto este proyecto y acabar con la incertidumbre que sacudía a un vecindario ávido de contar de nuevo con un lugar donde tomar el café, de recuperar la rutina de jugar la partida o compartir la caña y el vino con una tapita.

La nueva hostelera promete darlo todo para "ofrecer un buen servicio", anuncia hamburguesas, plancha, montados, pinchos. "Poco a poco iremos viendo. Si lo pienso me da vértigo, pero siempre he tratado de salir adelante, tengo mucha gente detrás que me apoya" insiste queriendo agradecer los gestos de ánimo que está recibiendo Sandra desde que decidió dar el paso.

"En El Pego tenemos una tienda que nos da un buen servicio, está la farmacia, no podíamos seguir sin bar" argumenta esta nueva emprendedora que, a su manera, ha traído la primavera a su pueblo.

"La gente está muy contenta, con el empuje de todos lo hemos conseguido. Porque ha sido un año sin bar, pero se nos ha hecho eterno" reconoce el alcalde de este pueblo zamorano donde viven unas 250 personas.