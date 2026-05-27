Faúndez sobre la captación del acuífero Villafáfila para producir hidrógeno verde: "Debería realizarse del embalse"

Ante la concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de 116.910 metros cúbicos de aguas subterráneas procedentes del acuífero Villafáfila, para una de las dos plantas de hidrógeno verde proyectadas en Granja de Moreruela, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, se ha reafirmado este miércoles en la postura anunciada hace meses y basada en que la captación debería realizarse del embalse cercano.

Faúndez no entró a valorar la resolución de la CHD y considera que la decisión de extraer el agua del acuífero Villafáfila podría estar relacionada con el menor coste para la empresa. Y es que, como remarcó, las plantas de hidrógeno verde precisan agua que “esté completamente depurada y sin ningún tipo de residuo”, cuando la que se captaría de un embalse acumula “restos de materia orgánica” y el tratamiento sería más caro.

Limpieza de cauces

Por otra parte, el presidente de la institución ha solicitado públicamente a la CHD “cierta sensibilidad” ante la situación de los cauces en pueblos de la provincia de Zamora cuya limpieza reclaman diferentes Ayuntamientos.

En este sentido, aseguró que, en una reciente visita a Abraveses de Tera, el alcalde y los concejales le transmitieron su “desesperación” porque el cauce “está completamente sucio” y requirieron colaboración de la Diputación para la limpieza.

Sin embargo, la CHD ha denegado el permiso para realizar estas tareas de limpieza que otros pueblos de la provincia también reclaman. Ante esta situación, Faúndez ha dejado claro que “no estamos pidiendo a la CHD que pague esa limpieza del cauce”, sino que “sea sensible” y autorice a los Ayuntamientos a limpiar los cauces, tareas en las que colaboraría la Diputación, siempre y cuando sean aprobadas para evitar posibles sanciones.