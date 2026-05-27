El exceso de nitratos y la aparición de algas en la Salina Grande obliga a agilizar la adecuación de una nueva depuradora en Villafáfila

La antigüedad y el deficiente funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villafáfila podría ser una de las causas que explicarían el exceso de nitratos y la aparición de una capa de algas en la Salina Grande de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila.

Esta situación, que se repite por segundo año consecutivo, ha propiciado la reciente celebración de una reunión entre el Ayuntamiento y la Diputación para abordar el problema y para avanzar en los plazos de licitación de la nueva infraestructura, procedimiento que seguirá una tramitación de urgencia.

Así lo ha confirmado este miércoles el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, quien ha señalado que el alcalde de Villafáfila, Antonio Rodríguez, ya ha trasladado a la institución su preocupación porque la depuradora “no está en las mejoras condiciones”, al margen de que está situada en una “zona muy sensible”, en alusión al humedal de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, uno de los más importantes de España y Europa.

Plazos

Ante la inquietud generada en la zona por el exceso de nitratos y la concentración de algas en la Salina Grande, la Diputación también ha analizado el problema con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) y, como ha avanzado Faúndez, en el plazo de 15 días estará listo el proyecto para, posteriormente, convocar su licitación mediante un procedimiento de urgencia.

En este punto, Faúndez alabó la “rápida respuesta” de la Diputación y de la Junta de Castilla y León a la hora de atender requerimientos que formulan alcaldes y diputados de las diferentes comarcas de la provincia, apoyo que contrasta con la falta de respuesta del Gobierno de España que “tenía que haber actuado, pero que mira para otro lado”, lo que obliga a actuar a otras administraciones que “estamos comprometidas con el territorio”.

El proyecto será ejecutado en el marco de un convenio de colaboración por el que la Junta se hará cargo del 40% del coste, el mismo porcentaje que aportará la Diputación y el 20% restante será sufragado por el Ayuntamiento de Villafáfila que, como matizó Faúndez, podrá abonarlo en un plazo de uno a cuatro años y sin intereses.