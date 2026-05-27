Convocada una concentración para la reapertura de la Residencia Escuela Hogar de Puebla de Sanabria
La Junta de Personal Docente de Zamora se suma a la movilización que se celebrará este jueves 28 de mayo ante el centro educativo
La Junta de Personal Docente no Universitario de Zamora participará este jueves 28 de mayo en una concentración en apoyo a la apertura de la Residencia de Educación Secundaria y Escuela Hogar del IES Valverde de Lucerna. La concentración comenzará a las 11:15 horas en el centro educativo.
Un informe presentado en noviembre del pasado año ante la Junta de Castilla y León, con el apoyo de Ayuntamientos, Diputación y diversas entidades y asociaciones, justifican la reapertura de esta residencia como centro de usos múltiples.
El IES Valverde de Lucerna es el centro de referencia para todo el noroeste de la provincia, desde Carballeda a Alta Sanabria, de los colegios de Puebla, El Puente, Lubián y Palacios-Mombuey, donde actualmente hay alumnos de 50 pueblos y de 20 nacionalidades. Es una comarca marcada por el envejecimiento y la despoblación, donde el crecimiento de la educación y las oportunidades de formación pueden ser una forma de fijación e incremento de población, como recoge el informe.
La propuesta dirigida a la Junta de Castilla y León es autorizar la segregación funcional del edificio de Residencia Escuela-Hogar, para uso educativo y sociosanitario, además de la inversión inicial para la rehabilitación y adaptación. Paralelamente, propone una Mesa de Coordinación y grupo de trabajo con la Diputación, el Ayuntamiento de Puebla, la Fundación Personas para articular el proyecto de forma rápida y efectiva.
La Residencia Escuela Hogar es “una herramienta de lujo” para frenar la despoblación y la diversificación de la formación. Desde el ámbito educativo el propósito es facilitar el alojamiento de futuros alumnos, especialmente de Formación Profesional, y profesores, ante el problema de alojamiento y alquileres en la zona de los alumnos y de interinidad del profesorado. La apertura del centro, en lugar de “un gasto”, es “una inversión”.
"Centro de uso dual"
Tras unas jornadas con la Fundación Personas y la Diputación, se planteó ese uso diversificado como “un centro de uso dual” para estudiantes y mayores-dependencia, como ejemplo de racionalidad y eficiencia activa. Se repartirían los costes fijos de mantenimiento y suministros entre los dos servicios. La propuesta conlleva alta ocupación y uso continuo frente al deterioro del inmueble por falta de uso actual.
El uso múltiple del edificio genera cohesión territorial frente a la despoblación y “garantiza la igualdad de oportunidades, asegura que los jóvenes puedan estudiar ciclos formativos, especialmente a los que no residen en la zona, y que las personas mayores no tengan que abandonar su entorno para recibir cuidados”. El eje sociosanitario del proyecto estaría enfocado a la atención de mayores, dependientes y con discapacidad, gestionado por la Fundación Personas.
El impacto socioeconómico conlleva la creación y estabilidad del empleo cualificado; flujo constante de estudiantes, resientes, trabajadores y familiares con repercusión en los servicios de Puebla y su entorno.
La convivencia controlada y programada entre jóvenes y mayores es un valor pedagógico y social añadido. Nuevas tecnologías digitales y experiencias y vivencias personales abren el intercambio generacional “fomentando la empatía y la inclusión social”.
Hasta ahora la Junta de Castilla y León se ha negado a reabrir estas instalaciones como alojamiento de estudiantes cerradas desde los años 90 y solo de uso y apertura puntual.
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