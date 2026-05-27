Comienzan este viernes las obras para eliminar el punto negro de las “Curvas de San Cristóbal”

Este viernes, 29 de mayo, comenzarán la obras de adecuación y mejora de las conocidas como “Curvas de San Cristóbal”, uno de los tramos más peligrosos de la Red Provincial de Carreteras en la comarca de Aliste, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y de reducir el alto riesgo de accidentes de tráfico.

Los trabajos, financiados por la Diputación de Zamora, conllevarán el corte de la carretera ZA-P-2447 que desde San Vitero (frente al Parque Comarcal de Bomberos y el Centro de Logística de la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste) presta servicio directo al anejo de San Cristóbal de Aliste y a Gallegos del Campo.

Plano de las obras de las "curvas de San Cristóbal" / Cedida

Los vecinos o personas que necesiten acceder a ambos pueblos, llegando desde San Vitero, deberán utilizar el recorrido alternativo, siguiendo por la carretera autonómica ZA-912 hasta “La Era” de Mahíde, donde tendrán que coger la carretera que va hacia Figueruela de Arriba, justo hasta el “Cruce de Flechas”, desde donde podrán retroceder por la carretera que por el “Campo de Aliste” va hasta Gallegos del Campo y San Cristóbal. Una vía de comunicacion en perfecto estado pues fue mejorada hace varios años.

La alcaldesa de San Vitero, Laura Vanesa Mezquita, considera que las obras son “muy necesarias” y pide la compresión a los vecinos y usuarios por el corte de la carretera y el desvío que “se extenderá probablemente a dos o tres semanas".

Las obras, que afectan al tramo que va del punto kilométrico 0+500 al 0+800, cuentan con una inversión económica de 66.780 euros financiados dentro del Plan de Inversiones de 2025. La empresa adjudicataria tiene un plazo de tres meses para ejecutarlas.