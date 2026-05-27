Alarma de los apicultores ante la "situación crítica": Calor asfixiante y lluvia a destiempo dejan a las abejas sin flores

Sin flores, las abejas se quedan sin el alimento natural. "La situación del sector apícola es crítica" advierte la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla y León, por el cúmulo de circunstancias climatológicas negativas en lo que llevamos de año para la producción de flores y por lo tanto para el alimento natural de las abejas.

La falta de alimento viene motivado por la climatología tan adversa para el sector apícola. Y es que la sequía de febrero y marzo, la lluvia junto a las bajas temperaturas de abril y primera quincena de mayo, unido al calor extremo y viento de estos últimos días está provocando que las flores no produzcan, y lo que producen “se lava o se deshidrata”.

Aseguran desde la UPA regional que "la única alternativa que les está quedando a los productores es alimentar a las abejas básicamente con azúcar con agua y vitaminas para aportar el sustento que necesitan, puesto que de lo contrario morirán".

La organización agraria denuncia que a esta "situación tan delicada" se suma el problema de justificar los gastos en alimentación dentro de la intervención sectorial apícola, además de "un montón de tramitación burocrática administrativa, entre la que se encuentra un certificado de emergencia climática". UPA recuerda que mientras en otras comunidades autónomas no se exige este certificado, en Castilla y León sí es obligatoria, cuestión ésta que "es incongruente puesto que cualquiera que conozca este sector sabe de la situación tan delicada provocada por la climatología en la apicultura".

La organización recuerda que a la ausencia de floración debido al clima extremo, hay que sumarle otros problemas "que están arruinando al sector como por ejemplo la mortandad tan elevada debido a la varroa, y los elevadísimos costes de producción como el gasóleo, además de la comercialización con mieles procedentes de China o Sudamérica que se mezclan y que se vende como si fuera de nuestro país".

El sector apícola en Zamora es un pilar agroalimentario estratégico, con cerca de 45.000 colmenas y unos 800 apicultores.