Hasta 9.900 euros de ayuda para proyectos municipales no productivos

Los ayuntamientos de la comarca de Sanabria podrán acogerse a una ayuda de 9.900 euros para proyectos no productivos dentro de la convocatoria de fondos Leader 2023-2026. La presidenta del Grupo de Acción local Adisac-La Voz, Monserrat Sastre, presentó a los representantes municipales la convocatoria destinada a fomentar la diversificación de las economías rurales en el marco Leader-Pepac. Representantes de 19 municipios, de los 28 que forman parte de la asociación de Desarrollo, asistieron a la reunión celebrada este martes en Palacios de Sanabria.

Los proyectos no productivos serán adecuaciones o actividades dirigidas a proporcionar beneficios sociales, culturales, educativos, ambientales y cohesión territorial. Las ayudas son cofinanciadas por fondos UE de la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y León.

Las áreas subvencionables abarcan investigación, desarrollo e innovación; medio ambiente; empleo y formación; cultura y conservación del patrimonio; silvicultura; promoción de productos alimentarios muy específicos y deportes. La cuantía máxima de la ayuda es de 9.900 con independencia del coste total del proyecto. Las propuestas serán sometidas a baremación, con un total de 100 puntos.

El plazo de presentación finalizará el 31 de enero de 2027. Desde la oficina técnica de Adisac-La Voz solicitaron a los ayuntamientos agilizar la presentación y tramitación ya que los proyectos tienen que ser analizados para solicitar el informe de subvencionalidad ante la Dirección General de Industria y Cadena Agroalimentaria.

Además de toda la documentación administrativa entregada en la oficina del Grupo de Acción Local y a través de la aplicación GALE, se presentarán tres presupuestos por proyecto. Las solicitudes se podrán presentar tras la publicación oficial en el BOP.