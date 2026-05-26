La Virgen de la Antigua de Fuentesaúco: De la devoción al "sí, tenemos toros"

La devoción a la Virgen de la Antigua volvió a reunir a los saucanos en torno a la celebración del Lunes de Pentecostés que es una de las citas fundamentales del calendario festivo de Fuentesaúco.

La fiesta comenzaba con la misa en honor a Nuestra Señora de la Antigua en la iglesia de San Juan, a donde la patrona de Fuentesaúco había sido trasladada el pasado 17 de mayo desde la ermita. Ayer tocaba el camino de vuelta durante la procesión de la tarde, encabezada por los niños y niñas que este año han hecho la Comunión.

Sin obviar el primordial sentido devocional, la celebración de la Virgen de la Antigua tiene además un carácter popular vinculado al anuncio de los toros y las fiestas patronales a cargo de la máxima autoridad municipal.

"Sí, tenemos toros". Desde el balcón del Ayuntamiento y dirigiéndose al pueblo congregado en la Plaza Mayor, el alcalde de Fuentesaúco, José María Ramos, cumplió con la tradición anunciando el esperado programa de las Fiestas de la Visitación 2026 con la principal novedad de un tercer espante como colofón a los dos festejos del primer fin de semana de julio, los días 4 y 5. Será el lunes 6 de julio, con la suelta de cuatro erales, dos de ellos donados por la ACT Espantes de Fuentesaúco, a la que el alcalde agradeció especialmente el gesto. Y a las diez de la mañana, al igual que los espantes de toros del fin de semana, este año a cargo de Campo Bravo Alcarreños con toros de Torrestrella.

Los saucanos en la Plaza Mayor durante la "pedida de los toros" / Ángel Rodríguez

También destaca el preludio de las fiestas, con una Feria del Queso del 26 al 28 de junio y la colaboración especial de Quesería La Antigua de Fuentesaúco. Tres días para disfrutar de catas, música y bailes en directo, pruebas deportivas y venta de productos de la tierra saucana como garbanzos y espárragos.

Un gustoso aperitivo no para entrar de lleno en las Fiestas de la Visitación a lo largo de toda la primera semana de julio, hasta el lunes 6, con el pregón, el domingo 28 de junio en el Teatro Municipal, a cargo de la peña Los Espantes.

Como plato principal los tradicionales festejos taurinos; además de los espantes, desenjaule, encierro nocturno, capea, carretones infantiles y concurso de cortes. No faltarán las verbenas en la Plaza Mayor con orquestas como Malibú Show o Flamingo, el sábado 4 de julio y el domingo 5 respectivamente. La paella popular en el parque de Los Parros y el "baile del prao" a cargo de los Dulzaineros podrán punto final el 6 de julio a las Fiestas de la Visitación 2026.

En una tarde excepcional y un ambiente muy alegre y festivo, José María Ramos no pasó por alto en la "pedida" el agradecimiento a David Arroyo por el regalo de los carteles de los toros para los espantes, que están expuestos en la puerta del Ayuntamiento, así como la "colaboración desinteresada" de los Dulzaineros de Fuentesaúco.