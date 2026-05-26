Unos valiosos segundos: los alumnos del CRA de Moraleja del Vino aprenden a salvar vidas

"En el medio rural, donde los servicios médicos pueden tardar más tiempo en llegar al no disponer siempre de un centro médico cercano, es fundamental que los vecinos tengan conocimientos básicos sobre cómo actuar ante una emergencia". Con estas palabras incidía el instructor en la importancia de dominar el soporte vital básico y el uso del desfibrilador durante las jornadas formativas organizadas por el AMPA del CRA de Moraleja del Vino y que ha reunido a 120 vecinos, entre ellos 60 alumnos.

"Saber intervenir correctamente hasta la llegada de los servicios sanitarios puede salvar vidas", insistió. La formación teórico-práctica se ha adaptado no solo a las diferentes edades, también a situaciones reales que pueden producirse en el día a día con el objetivo de aprender a reaccionar con rapidez.

"Muchas veces pensamos que las emergencias solo ocurren en accidentes de tráfico, pero la realidad es que pueden producirse en nuestro propio hogar, durante una comida familiar, en la cocina o en cualquier actividad diaria. Un atragantamiento, una caída, un corte importante o una parada cardiorrespiratoria pueden suceder en cuestión de segundos, y saber cómo actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia es fundamental".

Durante la actividad se trabajaron diferentes maniobras básicas de actuación ante situaciones de emergencia, entre ellas la posición lateral de seguridad, la maniobra de Heimlich en casos de atragantamiento, la realización correcta de una reanimación cardiopulmonar (RCP) y el funcionamiento del desfibrilador semiautomático (DESA).

Asimismo, se realizó una explicación específica sobre el funcionamiento del servicio de emergencias 112, enseñando tanto a niños como a adultos cómo realizar correctamente una llamada de emergencia, qué información deben facilitar y cómo mantener la calma mientras llegan los servicios sanitarios.

Con motivo de la proximidad del verano, la formación también hizo especial hincapié en la prevención de accidentes en piscinas y zonas acuáticas. A los menores se les recordó la importancia de no acercarse ni acceder al agua sin la supervisión de un adulto, mientras que a las familias se les trasladó un mensaje claro: "Un descuido de apenas unos segundos puede tener consecuencias fatales. En una piscina no se puede perder de vista a un niño ni 20 o 25 segundos".

Por último, la formación ha puesto en valor la necesidad de que los municipios dispongan de desfibriladores accesibles y correctamente ubicados, así como de vecinos formados para utilizarlos con seguridad y eficacia.