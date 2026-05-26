Un servicio de autobuses desde Galicia y Puebla impulsará la afluencia a la Feria de la Lana de Porto de Sanabria

La próxima edición de la Feria de la Lana de Porto contará este año con la contratación de un servicio de autobuses que facilite los desplazamientos de vecinos mayores y con problemas de movilidad procedentes de la vecina Galicia así como de Puebla de Sanabria y alrededores.

La cuarta edición de esta feria, que se celebrará este sábado 30 de mayo, busca impulsar un encuentro intergeneracional que asegure la transmisión de los saberes tradicionales que han enarbolado durante generaciones madres, abuelas, bisabuelas hilanderas y tejedoras. "Que no queden en el olvido y se transmita a los más jóvenes", reto que resumía durante la presentación de la feria Virginia Anta, de la asociación IAIA, en el que espera sea un día "sanador" tras el aún demasiado reciente y aciago recuerdo que dejó el fuego de Porto.

Un reto y una doble reivindicación como es el de recuperar el uso de la lana autóctona, considerada "el oro blanco de Castilla y de la Península". Coincidiendo con la celebración del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, Anta recuerda que la cita supone una oportunidad para reivindicar la labor de la ganadería extensiva en la prevención de incendios. Así lo apuntaba en la rueda de prensa acompañada por el alcalde de Porto, Francisco Blanco; la técnica de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos y Marta Díez, de la Fundación Reale.

La edición de este año coincide con la celebración del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores. En este sentido, Laura Huertos recordaba la "importancia que históricamente ha tenido la lana y la trashumancia en la provincia" de Zamora. Por su parte, Marta Díez, destacaba la confluencia de valores entre esta cita, el proyecto de "Hilando Tradiciones" y la propia Fundación Reale al trabajar con mujeres del ámbito rural que crean espacios de comunicación como método para combatir la soledad no deseada.

La jornada girará en torno a una serie de talleres simultáneos que arrancarán al mediodía previo al acto de inauguración (11:30 horas) y que ya cuentan con más de un centenar de inscritos. Como novedad y homenaje a la larga tradición de Porto con los telares, se instalará un telar de alto lizo comunitario que permitirá a todo el que lo desee dejar su huella.

El programa incluye un taller en torno a la recuperación del procesado de la lana, desde el lavado de bellones obtenidos de rebaños colaboradores de la comarca y que han completado el proceso de esquila anual hace tan solo dos semanas. Organizado por las mujeres de "Hilando Tradiciones", el taller contará con la "lección de vida y sabiduría popular y tradicional" del grupo de hilanderas locales con edades comprendidas entre los 70 y más de 80 años.

La artesana y narradora alistana Esmeralda Folgado impartirá el taller de elaboración de cuencos laneros con la técnica del afieltrado húmedo, mientras que las tejedoras del Serano de Puebla de Sanabria serán las encargadas de transmitir los conocimientos básicos en el arte de tejer enseñando a ejecutar las primeras puntadas.

Como broche, un taller muy apetecible con la propuesta de Belén Santos, impulsora del proyecto "Los 7 Sentidos" en el que desvelará la técnica de elaboración del queso. La jornada finalizará con una degustación de migas y la actuación musical a cargo de Chuchi, a partir de las 17:30 horas.

Pequeñas islas de esperanza para la lana

Anta reconoce que "hay una vuelta al tejer, pero también hay que reivindicar que esa vuelta sea con nuestra lana, la de toda la vida". Un reto que persiguen las diversas actividades programadas por la asociación IAIA así como el de la propia Feria de la Lana que busca potenciar un producto actualmente considerado en España como un residuo, si bien afortunadamente comenzamos a ver "pequeñas islas de esperanza".

En Castilla y León existen interesantes iniciativas en este sentido, como es el caso del primer lanificio de lana artesanal en Castilla y León, de la mano de dos emprendedores asentados en Arroyo de Cuéllas, en Segovia. Una labor por la que han sido reconocidos con el Premio Surcos.