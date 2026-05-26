Un incendio calcina tres hectáreas de cereal en Guarrate. Emergencias 112 alertó, a las 18.15 horas, al Parque de Bomberos de Toro sobre un incendio originado en el paraje "Casa Barrida" en el término de Guarrate y próximo al de La Bóveda de Toro. De inmediato, el Parque movilizó dos dotaciones de bomberos que se desplazaron hasta el paraje en el que se originó el incendio, hasta el que también se trasladaron un Agente Medioambiental y agentes de la Guardia Civil.

Ya en el lugar en el que se declaró el fuego, los bomberos refrescaron el perímetro que varios vecinos de Guarrate con sus tractores habían creado para limitar la propagación de las llamas, intervención que fue clave para evitar que se propagara con rapidez. El incendio ha calcinado tres hectáreas de terrenos cultivados con cereal.