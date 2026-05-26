Un herido en una colisión contra un ciervo en Pedralba de la Pradería
Otro accidente cinegético en las carreteras de Zamora
O. C.
Un motorista de 50 años resultó herido a las 23.36 horas de la noche de ayer, 25 de mayo, cuando su vehículo colisionó contra un corzo en el kilómetro 4 de la ZA-925, en el municipio de Pedralba de la Pradería.
Se dio aviso a Tráfico y al Sacyl para poder socorrer al herido y coordinar la situación en la zona.
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