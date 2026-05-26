Fallece Roberto Cisneros, exalcalde de Mahíde

El exalcalde de Mahíde, Roberto Cisneros, ha fallecido este martes 26 de mayo. "Era el alma del pueblo y ya nada volverá a ser lo mismo", lamentan los vecinos. El funeral se celebrará este miércoles a las 12.00 hora en la iglesia de Mahíde.

Roberto Cisneros nació el 26 de diciembre de 1971 en Suiza, donde sus padres emigraron buscando un futuro mejor. Con tres años volvió a Mahíde, donde su familia emprendió un negocio familiar de bar y panadería. Estudió EGB en el Colegio Rural Agrupado de Mahíde y al terminar la EGB se trasladó a proseguir sus estudios a Zamora en el CEI (Centro de Estudios Integrados). Siempre tuvo espíritu emprendedor y en la capital regentó varios locales.

En 2015 se presentó como candidato en las elecciones municipales y fue alcalde de Mahíde con una amplia mayoría absoluta por el PSOE. Como consecuencia de ciertas desavenencias con los socialistas, cuatro años después se volvió a presentar como alcalde pero con el PP, logrando de nuevo mayoría absoluta.