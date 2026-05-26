Declarado peligro medio de incendios forestales en Zamora: Suspendidas las quemas

Una resolución del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz, declara época de peligro medio de incendios forestales en Castilla y León, afectando por tanto a la provincia de Zamora. El acuerdo, que entra en vigor desde este miércoles, 27 de mayo, implica la suspensión de las quemas de restos vegetales y todas las autorizaciones de quema que se hubieran otorgado.

La medida se acuerda un día después de que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asegurara en León que la Comunidad Autónoma “no se está en la circunstancia” de declarar el peligro medio de incendios forestales ante el incremento de las temperaturas en la Comunidad Autónoma durante los últimos días. No obstante, recordó que dicha declaración es “una consideración técnica, no política”, de forma que es “una unidad de técnicos especialistas”, quienes valoran “no solo las temperaturas, sino también el estado de la vegetación o en la utilización”. Por ello, explicó que, en cuanto hay una propuesta, la Consejería procede a la declaración formal y a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, aunque insistió en que “no es el caso y no de está en esa circunstancia”.

Operativo

Finalmente se ha acordado la declaración y de acuerdo con la resolución firmada por José Ángel Arranz, las labores de prevención y extinción de incendios forestales deben adaptarse en cada momento del año al riesgo existente. "Por ello la Junta de Castilla y León ha optado por un operativo flexible que integra la prevención y extinción, y cuyas dimensiones se adapten a las condiciones de riesgo en cada momento".

Estas medidas han de ser objeto de una precisa coordinación en aras a lograr la máxima eficacia en el cumplimiento de su fin, por lo que se hace preciso que, desde el órgano directivo competente, se dicten aquellas resoluciones tendentes a lograr dicha coordinación.

Por ello, y de conformidad con las competencias derivadas del Decreto 89/2004, de 29 de julio, por el que se establece el Operativo de Lucha contra Incendios Forestales de Castilla y León y se regula el sistema de guardias, modificado por el Decreto 113/2007, de 22 de noviembre, y del Decreto 9/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, esta Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, acuerda declarar Época de Peligro Medio en la Comunidad de Castilla y León del 27 de marzo al 6 de abril de 2026.

Polvo

La semana pasada la Consejería de Medio Ambiente de la Junta emitía un aviso ante la previsión de un mayor riesgo de incendios en Castilla y León, que estimaba entre moderado y extremo, por las condiciones meteorológicas “desfavorables”.

Asimismo la Junta ha alertado hoy de un episodio de intrusión de polvo procedente de África hasta el jueves en toda Castilla y León, recomendando tomar medidas de precaución ante la predicción de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África que comenzará a afectar desde la tarde de hoy, martes 26 de mayo, hasta, al menos, el jueves, 28 de mayo, a todo el territorio de Castilla y León. Es aconsejable eludir actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles, y evitar la quema al aire libre de restos vegetales.