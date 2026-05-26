La Confederación autoriza la segunda extracción del acuífero de las Lagunas de Villafáfila: 116.910 metros cúbicos más

La Confederación Hidrógráfica del Duero ha autorizado la concesión de 116.910 metros cúbicos de aguas subterráneas procedentes del acuífero de las Lagunas de Villafáfila para la puesta en marcha de una de las dos plantas de hidrógeno verde proyectadas en la zona. La resolución, favorable a la empresa UTU Solar S.L., se suma a la aprobación de la explotación ya concedida a Inari Solar S.L. con un volumen semejante, lo que sumaría en conjunto la extracción de cerca de 230.000 metros cúbicos de agua.

Así lo ha anunciado la organización ecologista, para quien el modelo proyectado "amenaza con secar definitivamente uno de los humedales más importantes del norte de España". Por ello, insta tanto a las instituciones, locales, provinciales y autonómicas; como a las propias formaciones políticas, a frenar lo que tildan de un "despropósito ambiental".

De esta manera se refieren a la resolución realizada por la Confederación Hidrográfica del Duero el pasado 21 de mayo sobre el proyecto de producción de hasta 720 kilogramos hora de hidrógeno verde de alta pureza en el término municipal de Granja de Moreruela.

Advierten que el hidrógeno verde es un vector energético "poco eficiente" que precisa de un "desarrollo paralelo de grandes instalaciones fotovoltaicas y un uso ingente de recursos hídricos", lo que califican de un "atentado contra la biodiversidad".

La organización ecologista recuerda que más allá de ser un paisaje emblemático de la provincia, la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila supone una de las principales zonas de invernada y paso migratorio de aves acuáticas en la Península Ibérica y el refugio más importante para la avutarda común en Europa.

En este sentido, añaden que el complejo lagunar depende "críticamente del equilibrio de los acuíferos. La extracción de cientos de miles de metros cúbicos de agua para la electrólisis industrial provocará un descenso irreversible del nivel freático, lo que resultará en una probable desecación, además de la subsiguiente alteración de la salinidad, destruyendo irreversiblemente el hábitat de especies protegidas".

Afectación del turismo

En su denuncia, Ecologistas Zamora incide en las potenciales repercusiones que este proyecto podría suponer sobre el turismo de naturaleza y la economía rural de la comarca "que ve en las lagunas su principal seña de identidad". "Es absurdo que desde las instituciones se desproteja este espacio natural teniendo en cuenta las graves consecuencias socioeconómicas de la esquilmación de los acuíferos, más cuando los propios agricultores no pueden disponer de este recurso como quisieran y cuando existe una conciencia colectiva de su uso para el consumo", añaden.

Vulneración de la Red Natura

La organización considera que la autorización concedida por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), así como la declaración de impacto ambiental positiva supone una "vulneración" de la Red Natura 2000 al ignorar las normativas de protección europeas que obligan a conservar los estados hidrológicos de las zonas ZEPA y ZEC. Un supuesto que, advierten, permitiría recurrir y denunciar los proyectos ante los organismos europeos.

Las Lagunas de Villafáfila están incluidas en la Lista de Humedales de Importancia Internacional desde el año 1989, un tratado intergubernamental (del que la Unesco es depositaria) que obliga a los Estados a conservar los humedales.

Al tiempo, Ecologistas ha criticado como "vergonzosa" la actuación de la Junta de Castilla y León, a través de los servicios territoriales de Industria, Comercio y Economía, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Área de la Calidad de las aguas, "al emitir los informes favorables para la autorización de la CHD".

La organización finaliza añadiendo que el hidrógeno verde atiende a la "explotación insostenible de unos recursos hídricos en plena crisis climática", lo que implica "poner en riesgo un ecosistema único". "Los proyectos de producción de hidrógeno verde en Villafáfila responden a una desastrosa política de esquilmación de los recursos de los territorios y, en consecuencia, es inadmisible que se realicen a costa de la destrucción de espacios protegidos", concluyen.