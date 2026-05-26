Medio ambiente
La Confederación autoriza la segunda extracción del acuífero de las Lagunas de Villafáfila: 116.910 metros cúbicos más
Desde Ecologistas Zamora advierten que el proyecto en su conjunto "amenaza con secar definitivamente" uno de los humedales más importantes del norte de España e instan a las instituciones y a las formaciones políticas a frenar lo que califican de "atentado contra la diversidad"
La Confederación Hidrógráfica del Duero ha autorizado la concesión de 116.910 metros cúbicos de aguas subterráneas procedentes del acuífero de las Lagunas de Villafáfila para la puesta en marcha de una de las dos plantas de hidrógeno verde proyectadas en la zona. La resolución, favorable a la empresa UTU Solar S.L., se suma a la aprobación de la explotación ya concedida a Inari Solar S.L. con un volumen semejante, lo que sumaría en conjunto la extracción de cerca de 230.000 metros cúbicos de agua.
Así lo ha anunciado la organización ecologista, para quien el modelo proyectado "amenaza con secar definitivamente uno de los humedales más importantes del norte de España". Por ello, insta tanto a las instituciones, locales, provinciales y autonómicas; como a las propias formaciones políticas, a frenar lo que tildan de un "despropósito ambiental".
De esta manera se refieren a la resolución realizada por la Confederación Hidrográfica del Duero el pasado 21 de mayo sobre el proyecto de producción de hasta 720 kilogramos hora de hidrógeno verde de alta pureza en el término municipal de Granja de Moreruela.
Advierten que el hidrógeno verde es un vector energético "poco eficiente" que precisa de un "desarrollo paralelo de grandes instalaciones fotovoltaicas y un uso ingente de recursos hídricos", lo que califican de un "atentado contra la biodiversidad".
La organización ecologista recuerda que más allá de ser un paisaje emblemático de la provincia, la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila supone una de las principales zonas de invernada y paso migratorio de aves acuáticas en la Península Ibérica y el refugio más importante para la avutarda común en Europa.
En este sentido, añaden que el complejo lagunar depende "críticamente del equilibrio de los acuíferos. La extracción de cientos de miles de metros cúbicos de agua para la electrólisis industrial provocará un descenso irreversible del nivel freático, lo que resultará en una probable desecación, además de la subsiguiente alteración de la salinidad, destruyendo irreversiblemente el hábitat de especies protegidas".
Afectación del turismo
En su denuncia, Ecologistas Zamora incide en las potenciales repercusiones que este proyecto podría suponer sobre el turismo de naturaleza y la economía rural de la comarca "que ve en las lagunas su principal seña de identidad". "Es absurdo que desde las instituciones se desproteja este espacio natural teniendo en cuenta las graves consecuencias socioeconómicas de la esquilmación de los acuíferos, más cuando los propios agricultores no pueden disponer de este recurso como quisieran y cuando existe una conciencia colectiva de su uso para el consumo", añaden.
Vulneración de la Red Natura
La organización considera que la autorización concedida por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), así como la declaración de impacto ambiental positiva supone una "vulneración" de la Red Natura 2000 al ignorar las normativas de protección europeas que obligan a conservar los estados hidrológicos de las zonas ZEPA y ZEC. Un supuesto que, advierten, permitiría recurrir y denunciar los proyectos ante los organismos europeos.
Las Lagunas de Villafáfila están incluidas en la Lista de Humedales de Importancia Internacional desde el año 1989, un tratado intergubernamental (del que la Unesco es depositaria) que obliga a los Estados a conservar los humedales.
Al tiempo, Ecologistas ha criticado como "vergonzosa" la actuación de la Junta de Castilla y León, a través de los servicios territoriales de Industria, Comercio y Economía, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Área de la Calidad de las aguas, "al emitir los informes favorables para la autorización de la CHD".
La organización finaliza añadiendo que el hidrógeno verde atiende a la "explotación insostenible de unos recursos hídricos en plena crisis climática", lo que implica "poner en riesgo un ecosistema único". "Los proyectos de producción de hidrógeno verde en Villafáfila responden a una desastrosa política de esquilmación de los recursos de los territorios y, en consecuencia, es inadmisible que se realicen a costa de la destrucción de espacios protegidos", concluyen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Isabel y Silvia, las primeras madre e hija en la Guardia Civil en Zamora 38 años después de la entrada de la mujer en el cuerpo
- Impulso a Tierra de Campos: Invierten 44 millones en un área de servicio y logística en Villalpando, que creará 120 empleos
- Sin autobús, muchos niños van a dejar de estudiar a los 16 años': seis familias sayaguesas reclaman extender el transporte escolar a toda la FP
- Renfe deja a Sanabria sin el tren de las dos de la tarde a Zamora: hablan los viajeros del último servicio
- Más de 1.900 agricultores y ganaderos de Zamora recibirán 4,1 millones de la liquidación de ayudas de la PAC
- Estos cinco pueblos de Zamora recibirán ayudas para la modernización y renovación de parques eólicos y centrales hidroeléctricas
- Este municipio de Zamora busca gestor para las piscinas de verano por un módico precio: 1 euro
- La Ribera de Brandilanes, el paraíso de Aliste