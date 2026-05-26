Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta por incendios forestales en ZamoraAccidente de tráfico en Cernadilla, ZamoraAutobuses play-off Zamora CFLonja de ZamoraOrquesta Panorama en Zamora
instagramlinkedin

La colisión entre dos turismos y un camión en Cernadilla (Sanabria) deja dos heridos

Un varón de unos 20 años y una mujer de unos 50 han sido atendidos tras el choque en la autovía a Vigo

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. / JcyL / Loz

A. B.

Dos personas han resultado heridas este martes en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-52, a la altura del término del municipio sanabrés de Cernadilla, según los datos facilitados por el servicio de emergencias.

El suceso se ha producido a las 20.26 horas en el kilómetro 64 de la Autovía de las Rías Bajas (A-52), en sentido Benavente, donde se ha registrado una colisión en la que se han visto implicados dos turismos y un camión.

Como consecuencia del impacto, dos personas han precisado asistencia sanitaria por dolor de cuello. Se trata de una mujer de unos 50 años y de un varón de alrededor de 20.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar del accidente se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia para atender a los heridos en el punto del siniestro

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Isabel y Silvia, las primeras madre e hija en la Guardia Civil en Zamora 38 años después de la entrada de la mujer en el cuerpo
  2. Impulso a Tierra de Campos: Invierten 44 millones en un área de servicio y logística en Villalpando, que creará 120 empleos
  3. Sin autobús, muchos niños van a dejar de estudiar a los 16 años': seis familias sayaguesas reclaman extender el transporte escolar a toda la FP
  4. Renfe deja a Sanabria sin el tren de las dos de la tarde a Zamora: hablan los viajeros del último servicio
  5. Más de 1.900 agricultores y ganaderos de Zamora recibirán 4,1 millones de la liquidación de ayudas de la PAC
  6. Estos cinco pueblos de Zamora recibirán ayudas para la modernización y renovación de parques eólicos y centrales hidroeléctricas
  7. Este municipio de Zamora busca gestor para las piscinas de verano por un módico precio: 1 euro
  8. La Ribera de Brandilanes, el paraíso de Aliste

La colisión entre dos turismos y un camión en Cernadilla (Sanabria) deja dos heridos

La colisión entre dos turismos y un camión en Cernadilla (Sanabria) deja dos heridos

La Confederación autoriza la segunda extracción del acuífero de las Lagunas de Villafáfila: 116.910 metros cúbicos más

La Confederación autoriza la segunda extracción del acuífero de las Lagunas de Villafáfila: 116.910 metros cúbicos más

Fallece Roberto Cisneros, exalcalde de Mahíde

Fallece Roberto Cisneros, exalcalde de Mahíde

Unos valiosos segundos: los alumnos del CRA de Moraleja del Vino aprenden a salvar vidas

Unos valiosos segundos: los alumnos del CRA de Moraleja del Vino aprenden a salvar vidas

Un servicio de autobuses desde Galicia y Puebla impulsará la afluencia a la Feria de la Lana de Porto de Sanabria

Un servicio de autobuses desde Galicia y Puebla impulsará la afluencia a la Feria de la Lana de Porto de Sanabria

Un incendio calcina tres hectáreas de cereal en Guarrate

Un incendio calcina tres hectáreas de cereal en Guarrate

Declarado peligro medio de incendios forestales en Zamora: Suspendidas las quemas y el operativo en "alerta máxima"

Declarado peligro medio de incendios forestales en Zamora: Suspendidas las quemas y el operativo en "alerta máxima"

Un herido en una colisión contra un ciervo en Pedralba de la Pradería

Un herido en una colisión contra un ciervo en Pedralba de la Pradería
Tracking Pixel Contents