La colisión entre dos turismos y un camión en Cernadilla (Sanabria) deja dos heridos

Dos personas han resultado heridas este martes en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-52, a la altura del término del municipio sanabrés de Cernadilla, según los datos facilitados por el servicio de emergencias.

El suceso se ha producido a las 20.26 horas en el kilómetro 64 de la Autovía de las Rías Bajas (A-52), en sentido Benavente, donde se ha registrado una colisión en la que se han visto implicados dos turismos y un camión.

Como consecuencia del impacto, dos personas han precisado asistencia sanitaria por dolor de cuello. Se trata de una mujer de unos 50 años y de un varón de alrededor de 20.

Hasta el lugar del accidente se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia para atender a los heridos en el punto del siniestro