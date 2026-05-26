La colisión entre dos turismos y un camión en Cernadilla (Sanabria) deja dos heridos
Un varón de unos 20 años y una mujer de unos 50 han sido atendidos tras el choque en la autovía a Vigo
A. B.
Dos personas han resultado heridas este martes en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-52, a la altura del término del municipio sanabrés de Cernadilla, según los datos facilitados por el servicio de emergencias.
El suceso se ha producido a las 20.26 horas en el kilómetro 64 de la Autovía de las Rías Bajas (A-52), en sentido Benavente, donde se ha registrado una colisión en la que se han visto implicados dos turismos y un camión.
Como consecuencia del impacto, dos personas han precisado asistencia sanitaria por dolor de cuello. Se trata de una mujer de unos 50 años y de un varón de alrededor de 20.
Hasta el lugar del accidente se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia para atender a los heridos en el punto del siniestro
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