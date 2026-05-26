Arrancan los preparativos de La Riberiña, la romería transfronteriza más antigua de Europa

La región de Tras os Montes y Alto Douro abre las puertas de par en par a los zamoranos para que una vez más se "pasen de la Raya" aprovechando el último tramo de una primavera marcada por las celebraciones marianas (romerías transfronterizas en honor a las Siete Hermanas de España y Portugal) y otros eventos de interés relacionados con la gastronomía y la amistad hispanolusa.

La iglesia de Quintanilha acogía en la tarde del viernes el inicio de la novena presidida por un distinguido orador sagrado (predicador). Las novenas serán todos los días a las 17.30 horas. Este año es el Juez de la Cofradía Abilio Jesús Suauna y el Juez de la Fiesta Daniel Pires.

Quintanilha, freguesía perteneciente al concelho de Braganza y colindante con las poblaciones alistanas de Nuez y San Martín del Pedroso, de las que le separan las aguas internacionales del río Manzanas, iniciaba coincidiendo con el sábado los preparativos para la celebración de la romería internacional hispanolusa de La Riberinha, uno de los encuentros marianos más históricos y antiguos de la Península Ibérica pues, de ellos hay constancia escrita, ya se celebraba entre trasmontanos y alistanos a finales del siglo XIII.

Ya se celebraba en 1282, hace 744 años, pues ese año fue cuando entró por primera vez en su sencilla ermita la reina Santa Isabel de Portugal, hasta el 26 de junio de ese año una joven Isabel de Aragón, fecha en la que se casó por poderes en la Aljafería de Barcelona con Don Dinis (el Rey Labrador de Portugal). Tras conocer la historia de la aparición a la pastorcilla la reina, se convirtió en su más fiel devota además de en la gran protectora de los trasmontanos y alistanos. De hecho, ella fue quien sufragó la construcción del actual santuario.

Jornada sabatina donde los devotos voluntarios se dieron cita en la ermita para, a prestación personal, limpiar el magnífico y arquitectónico templo mariano, donde también se venera a San Isabel, cada 4 de julio, coincidiendo con el Día de Portugal. También está ya listo el parque colindante por donde discurren las procesiones, así como el lugar de celebración del mercado internacional y los aparcamientos para los romeros.

El Santuario Mariano de Nuestra Señora la Virgen de la Ribera abrirá sus puertas el sábado 30 de mayo, a las 20.30 horas, para celebrar una misa solemne por el alma de los hermanos de la Cofradía de la Riberinha, con la "procesión de las velas" por el entorno de la ermita.

Como manda la tradición mantenida durante siglos por trasmontamos y alistanos, la romería de la Riberinha coincidirá con el último domingo del mes de mayo, día 31. A las 9.30 de la mañana, los andadores saldrán desde Quintanilha camino de Santuario Mariano para organizar las procesiones junto a la fuente romana.

A las 10.30 horas tendrá lugar uno de los momentos álgidos y más emotivos con la llegada de las procesiones de las diferentes parroquias y pueblos a los que sale a recibir la Virgen de la Riberinha. Acto seguido tendrá lugar la primera misa en castellano. A las 12 horas, celebración de la solemne eucaristía acompañada por el Grupo Coral Mixto de las Freguesías y la Banda de Quintanilha, para seguir con la procesión solemne. A las 17 horas, despedida de las procesiones de las poblaciones vecinas con el tradicional y conmovedor adiós a la Señora de la Ribera con un sermón de despedida.

Santuario de Nuestra Señora de la Ribera. / Ch. S.

La cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Ribera agradece a las aldeas vecinas el acompañamiento con sus imágenes y estandartes para mayor brillantez. Representando a España, procesionará con una de sus imágenes la parroquia de la Virgen de la Asunción de Nuez.

Todas las personas que desearen participar en las solemnidades religiosas, como es el caso la comunión, deberán ir reconciliadas (confesadas) desde sus parroquias ya que en virtud de ser domingo habrá falta de confesores. La escasez de curas está presente también en Tras os Montes.

Dentro de los actos lúdicos en Quintanilha el sábado a las 22 horas habrá un grandioso arraial (verbena popular) con el grupo musical Banda 4 hasta altas horas de la madrugada. El domingo al amanecer habrá laborada con la Banda de Música de Quintanilha que por la tarde a las 16 horas dará un concierto en el recinto de la ermita.

La Riberinha cierra el calendario mariano romero de las Siete Hermanas de España y Portugal y como ya sucedió con la Virgen de la Luz a nivel social y comercial destacará su multitudinario mercado campestre. Se trata de una de las romerías fronterizas más concurridas.

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