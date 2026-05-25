Zamora será la capital nacional de la agroalimentación como anfitriona de casi un centenar de DO e IGP de toda España

Un total de 96 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de toda España se reúnirán del 3 al 6 de junio en Zamora para debatir sobre los retos y oportunidades del sector y la actividad desarrollada por Origen España. El encuentro responde a la convocagtoria de la Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, en la décimo séptima edición de sus Jornadas Técnicas y Asamblea General.

A lo largo de tres días, Zamora se convertirá en el epicentro de las Indicaciones Geográficas (IIGG) agroalimentarias españolas, con un programa que incluye ponencias, mesas redondas y visitas guiadas a diferentes puntos de la localidad vinculados a la elaboración de productos de calidad diferenciada.

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha explicado que este encuentro supone “una gran oportunidad para que los miembros de la asociación compartan experiencias, analicen los principales retos normativos, técnicos e institucionales y trabajen conjuntamente en la defensa y fortalecimiento de las figuras de calidad diferenciada. Permite construir una visión común y reforzar el papel de las IIGG en la economía, el territorio y la sociedad.”

Participantes en unas jornadas técnicas / Cedida

Para el presidente de la IGP Ternera de Aliste, Roberto Fuentes, “es un auténtico orgullo acoger estas jornadas en Zamora, porque representan una oportunidad única para mostrar al sector nacional el valor de nuestro producto, pero también del territorio, la tradición ganadera y las personas que hay detrás de esta IGP. Estos encuentros permiten poner en valor cómo las figuras de calidad diferenciada contribuyen al desarrollo rural y a la proyección de territorios que tienen mucho que aportar desde la autenticidad y la calidad.”

Programa

El programa ideado por la asociación y la IGP anfitriona incluye tres ponencias de expertos y una mesa redonda con invitados destacados. Una agenda de actividades formativas que se desarrollará el jueves, 4 de junio, a partir de las 10:15 horas en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora, tras la inauguración a cargo de autoridades y de los presidentes de Origen España y la IGP Ternera de Aliste.

El potencial de la Inteligencia Artificial como herramienta de trabajo para las denominaciones de origen, las claves del Plan de Acción para IIGG que desarrolla la Comisión Europea, y la influencia Mercosur y otros acuerdos internacionales en el desarrollo del sector serán algunos de los puntos clave que se tratarán durante estas jornadas.

En las ponencias participarán la subdirección general de Control de la Calidad Alimentaria y de Laboratorios Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, representada por Javier Maté, la directora de la Cátedra Internacional ENIA Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba, Rosa Gallardo, el director de la Cátedra Atmira Open AI y Big Data de la Universidad de Córdoba, José Raúl Romero y el catedrático emérito de Producción Animal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos Buxadé Carbó.

Las jornadas también incluirán la mesa redonda ‘Las IIGG en boca de todos’ con invitados del ámbito gastronómico, hostelero y de la comunicación, que aportarán una visión cercana y divulgativa sobre el valor de las Indicaciones Geográficas y su conexión con los consumidores.

Visitas técnicas

Por otra parte, los asistentes al evento podrán disfrutar de una serie de visitas guiadas que invitan a conocer la labor desempeñada por la IGP Ternera de Aliste y el territorio vinculado a su área de producción, así como el rico patrimonio gastronómico de la provincia.

Asimismo, el viernes, 5 de junio, se celebrará en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora la Asamblea General Ordinaria de Origen España, durante la cual los socios de la entidad podrán debatir sobre distintos temas referentes a su actividad. Más tarde, a las 12:30 horas, tendrá lugar una intervención a cargo de la Caja Rural de Zamora.

“La XVII edición de las Jornadas Técnicas y Asamblea General de Origen España cuenta con un dinámico programa de actividades, que permitirá generar un espacio de diálogo y aprendizaje para los cerca de cien asociados que día a día trabajan para impulsar el reconocimiento y la defensa de los productos con sellos de calidad diferenciada del país”, concluye Pacheco.

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (Origen España) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 96 asociados y una representatividad del 91% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.400 millones de € en valor de mercado.