Tábara recurre la desestimación de una reclamación a la Junta de 8,6 millones por los daños del incendio de 2022

El pleno del Ayuntamiento de Tábara ha aprobado, en una sesión extraordinaria y urgente, la interposición de un recurso contencioso- administrativo tras la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial a la Junta por los daños ocasionados por el incendio forestal registrado en Losacio en julio de 2022, valorados en más de 8,6 millones de euros.

Durante la sesión plenaria, el Ayuntamiento de Tábara acordó recurrir la desestimación de la compensación económica exigida por las pérdidas provocadas por el incendio forestal. En el recurso contencioso-administrativo, se solicitará al juzgado que exija a la Junta la remisión al Ayuntamiento de Tábara del expediente completo, en el que se fundamenta la desestimación de la reclamación patrimonial. Una vez recibido el expediente, incluidos los informes técnicos, el Ayuntamiento lo examinará en profundidad y consultará con expertos jurídicos la viabilidad de presentar o no una demanda contra la Junta, decisión que será adoptada en un nuevo pleno.

El proceso de reclamación patrimonial por las pérdidas provocadas por el incendio forestal, que calcinó un total de 35.960 hectáreas, se inició en julio de 2023 cuando el alcalde de Tábara, en representación del Ayuntamiento, registró formalmente el requerimiento. Tres meses más tarde, el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente de Zamora instó al Ayuntamiento a subsanar los "defectos" apreciados en la solicitud.

Pocos días más tarde, el Ayuntamiento respondió al requerimiento y aclaró diversos puntos relacionados con las "lesiones" producidas por el incendio y relacionadas con la madera quemada del monte de Utilidad Pública 45, la falta de aprovechamiento cinegético del municipio perteneciente a la Reserva Regional de Caza Sierra de la Culebra, con el consiguiente daño y perjuicio económico, al margen del ocasionado por la imposibilidad de explotar el coto micológico de Tábara, de titularidad municipal.

Respecto a la presunta relación de causalidad "entre las lesiones y el funcionamiento del servicio público", el Ayuntamiento expuso un conjunto de causas preventivas que no se llevaron a cabo por parte de la Junta "determinando la predisposición de la vegetación para arder, además de la falta de medidas ante una situación previsible y los errores en la extinción del incendio".

En sus alegaciones, el Ayuntamiento también desglosó la valoración económica de los daños provocados por el incendio forestal. Así, cifró en 8.505.449 euros las pérdidas económicas en madera, de acuerdo con el precio de mercado, mientras que las relacionadas con la producción de setas las valoró en 88.560 euros y la renta de aprovechamiento cinegético en 28.800 euros.

Procedimiento

En septiembre de 2024, la instructora del procedimiento de responsabilidad patrimonial acordó la apertura del periodo probatorio y ordenó la práctica de diversas pruebas documentales. Una vez recibidos los informes y la documentación solicitada, en enero de 2025 dictó el acuerdo por el que se iniciaba el trámite de audiencia.

Dos meses más tarde, se dictó la propuesta de desestimación de la reclamación y, en mayo, se remitió el expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para recabar el preceptivo dictamen, que se pronunció en la misma línea, es decir, desestimar la petición del Ayuntamiento de Tábara.

La negativa se fundamenta en que, en función de los documentos aportados, "no cabe apreciar la existencia de una relación de causalidad entre el daño alegado y el funcionamiento del servicio público ni, por tanto, la existencia de responsabilidad".

Esta resolución se basa en informes de la Junta que, entre otros datos, revelan que una tormenta con aparato eléctrico desencadenó, el 17 de julio de 2022, el incendio en Losacio, cuyo comportamiento inicial fue "demasiado violento, dada la situación del combustible y el intenso viento". La Junta también valoró en sus informes las diferentes alegaciones con las que el Ayuntamiento justificó la reclamación patrimonial. En cuanto a la omisión de labores preventivas, un informe detalló las medidas desarrolladas y las inversiones ejecutadas en el término municipal en los cinco años anteriores al incendio, por un importe total de 654.124 euros. Del mismo modo, destacó que, en el momento en el que ocurrió el incendio, no existía ninguna ordenación vigente en los montes municipales ni en los de la Junta.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de acuerdo a un dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta, acordó recientemente desestimar la reclamación presentada por el Ayuntamiento. Contra el acuerdo adoptado, que pone fin a la vía administrativa, el Ayuntamiento puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.