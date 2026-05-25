Problemas de presión en la red de abastecimiento de Morales del Vino y Pontejos
Anoche comenzaron los trabajos para restablecer la normalidad del servicio
El Ayuntamiento de Morales del Vino anunciaba esta mañana que se está trabajando para resolver una fuga producida anoche, el domingo 24 de mayo, que está afectando al depósito de agua ubicado en el Camino Cazurra y sería la causante de los problemas de presión en la red de abastecimiento de la zona.
Las localidades afectadas por la incidencia son Morales del Vino y Pontejos, siguiendo la ruta de la carretera N-630 en su paso por el pueblo.
Se prevé que el incidente pueda ser resuelto con prontitud.
- Alojamientos 'de locos' que ayudan a resistir en la Zamora rural
- Impulso a Tierra de Campos: Invierten 44 millones en un área de servicio y logística en Villalpando, que creará 120 empleos
- Sin autobús, muchos niños van a dejar de estudiar a los 16 años': seis familias sayaguesas reclaman extender el transporte escolar a toda la FP
- Renfe deja a Sanabria sin el tren de las dos de la tarde a Zamora: hablan los viajeros del último servicio
- Más de 1.900 agricultores y ganaderos de Zamora recibirán 4,1 millones de la liquidación de ayudas de la PAC
- Estos cinco pueblos de Zamora recibirán ayudas para la modernización y renovación de parques eólicos y centrales hidroeléctricas
- Este municipio de Zamora busca gestor para las piscinas de verano por un módico precio: 1 euro
- La Ribera de Brandilanes, el paraíso de Aliste