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Problemas de presión en la red de abastecimiento de Morales del Vino y Pontejos

Anoche comenzaron los trabajos para restablecer la normalidad del servicio

Agua saliendo de un grifo. | E. P.

Agua saliendo de un grifo. | E. P.

Gaby Marcos

El Ayuntamiento de Morales del Vino anunciaba esta mañana que se está trabajando para resolver una fuga producida anoche, el domingo 24 de mayo, que está afectando al depósito de agua ubicado en el Camino Cazurra y sería la causante de los problemas de presión en la red de abastecimiento de la zona.

Las localidades afectadas por la incidencia son Morales del Vino y Pontejos, siguiendo la ruta de la carretera N-630 en su paso por el pueblo.

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Se prevé que el incidente pueda ser resuelto con prontitud.

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