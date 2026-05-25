Más de un millón de euros transforman el regadío de las comunidades zamoranas Virgen del Aviso y Canal de Manganeses

La Comunidad de Regantes Virgen del Aviso y la Comunidad del Canal de Manganeses, ambas en la provincia de Zamora, están a punto de culminar el proceso transformación tecnológica que permitirá modernizar la gestión del agua y avanzar hacia un regadío más eficiente y sostenible. Ambas comunidades afrontan las últimas actuaciones de sus proyectos de digitalización impulsados a través de la segunda convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

Las actuaciones desarrolladas han movilizado más de 1,17 millones de euros destinados a incorporar nuevas herramientas digitales y sistemas inteligentes de gestión capaces de mejorar el control del agua, optimizar recursos y facilitar una toma de decisiones basada en información en tiempo real. La financiación procede de fondos NextGenerationEU gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Comunidad de Regantes Virgen del Aviso ha desarrollado actuaciones por valor de 604.968 euros, destinadas a mejorar y digitalizar sistemas de control del volumen de agua, incorporar sistemas de monitorización del contenido hídrico del suelo, seguimiento de retornos del regadío a cauces superficiales y control de lixiviados a aguas subterráneas, además de herramientas de apoyo al telecontrol, monitorización, fertirrigación y mejora de la eficiencia energética.

Estas actuaciones vienen a complementar las que también están a punto de concluir como parte de la primera convocatoria del PERTE de la que Virgen del Aviso, con 246.689,35 euros correspondientes a la primera convocatoria PERTE actualmente a punto de concluir para la implantación de inventarios digitales, sistemas de información geográfica, control volumétrico avanzado y sensores de humedad para optimizar el riego.

Por su parte, la Comunidad del Canal de Manganeses ha desarrollado con respaldo de la financiación del segundo PERTE un proyecto de 566.461,35 euros centrado en la implantación de aplicaciones para tramitación electrónica y portal web, inventarios digitales, herramientas geográficas y sistemas de monitorización y apoyo al telecontrol y fertirrigación.

La implantación de estas tecnologías permitirá a las comunidades disponer de un conocimiento más preciso sobre el comportamiento de las redes y las necesidades reales de los cultivos. La información generada facilitará una gestión más eficiente de recursos estratégicos como el agua y la energía, mejorando la capacidad de planificación y respuesta ante escenarios cada vez más exigentes. Con las últimas pruebas y actuaciones ya en marcha, ambas comunidades se encuentran cerca de completar una evolución tecnológica que reforzará la competitividad del regadío zamorano y abrirá nuevas posibilidades para una gestión agrícola más eficiente y adaptada a las necesidades actuales.