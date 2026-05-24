El renacer de la ermita del Viso: "Es una ruina evocadora"

Después de muchos años investigando el conocimiento enterrado, el equipo de arqueólogos del castro del Viso pocas veces se ha sentido tan arropado y apoyado como en las excavaciones en el yacimiento prerromano de Bamba del Vino, que han cumplido la segunda campaña con magníficas expectativas para dar continuidad al proyecto. "Normalmente a los arqueólogos nos ven como un estorbo. Por eso es muy gratificante el vínculo tan fuerte con la tierra y con la arqueología; esta acogida y la sensación de que quieren que estés aquí y sigas trabajando".

Lo expresa Carlos Sanz Mínguez, profesor de Prehistoria y director del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg de la Universidad de Valladolid, que ha participado con sus compañeros –Mónica Salvador, Aitor Labajo, Pilar Ramos y Raúl Martín Vela– en la doble intervención en el cerro del Viso. De un lado la programada investigación en el sector vacceo que ha dado sentido a todo el proyecto. Y otra excavación iniciada en el asentamiento de la ermita, respondiendo a la demanda social de los pueblos que veneran a la Virgen del Viso (o del Aviso), patrona de la Tierra del Vino y vinculada secularmente con la revelación del cuerpo de San Ildefonso. Como detalla José Carlos de Lera en su libro "Bamba y su Santuario de Santa María del Viso", el templo "estuvo en servicio hasta finales del siglo XVIII, cuando cesó por ruina de su fábrica".

Precisa dicha publicación que fue en septiembre de 1792 cuando el Cabildo "puso en conocimiento la situación ruinosa del templo y los canónigos acordaron bajar la imagen al lugar más próximo (la iglesia de Bamba) para así poder mantener el culto y la veneración".

Tres siglos después una excavación alumbra resultados prometedores, a juzgar por la recuperación de trazas originales, construcciones y muros que trascenderían al edificio del santuario, cuyas primeras referencias históricas datan del siglo XII, y confirmarían la relevancia del Viso como lugar sagrado de peregrinación. Además de piedras de las estructuras y sillares con marcas de cantero, el suelo de piedra de lo que podría ser una capilla o sacristía, restos de estucos pintados, yesos con flores y otras piezas decoradas, se ha encontrado un fragmento de capitel labrado procedente de la construcción original de la ermita o un curioso trocito de plomo que pudiera ser emplomado de vidrieras.

Escaneo arqueológicode la intervención en la ermita y el entorno realizado por el Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg con diversas eestructuras descubiertas. / CEV - UNIVERSIDAD VALLADOLID

Una intervención arqueológica "muy fructífera", confirma Carlos Sanz tras el abordaje en un espacio muy degradado y abandonado. "Tenemos acceso al complejo y vemos que no se trata de una ermita pequeñita; eso es lo interesante, que va a ser una ruina muy evocadora cuando, en este plazo hasta 2029, podamos ver qué nos depara" explica el director del proyecto. "Presumimos que puede haber una sacristía tal vez aneja a lo que todavía no se ve, que sería la basílica, orientada en sentido este-oeste y parece que tiene unos enterramientos en uno de los laterales, que se sepa por las conejeras que han ido sacando huesos humanos".

Con ser esa parte interesante no lo es menos la zona del cerro que mira hacia el repetidor de televisión, donde han salido "unos muros larguísimos y muy grandes que nos hablan ya de hospedería o caballerizas", lo que confirmaría el relato de fuentes que citan una iglesia donde se rendiría culto a la Virgen y una hospedería para los devotos que llegaban en peregrinación. "Esperamos encontrar todo ese complejo asociado al culto de la ermita y creo que va a ser de cierta importancia. Aunque la guinda sería constatar que el lugar estuviera cristianizado porque antes había algún tipo de culto previo, que apareciera el ara fundacional consagrada incluso con epígrafe. Pero todo es muy prematuro; hay que seguir excavando".

Los trabajos sobre el terreno han concluido con la retirada de los escombros, lo que permitirá abordar la siguiente campaña de forma directa. La tarea más minuciosa del descubrimiento de estructuras ha sido posible en tiempo récord gracias a la "legión" de voluntarios que ha participado en las excavaciones a lo largo de dos semanas. También al apoyo logístico de los ayuntamientos de Madridanos y Moraleja del Vino. "Habrá que tapar las estructuras para que pasen bien el invierno, pero durante el verano el yacimiento será visitable porque la idea es hacer una exposición, jornadas, conferencias y que la gente pueda venir a ver lo excavado".

Piedras y sillares en el castro del Viso. / CEV - UNIVERSIDAD VALLADOLID

Estamos ante un proyecto con un indudable impacto social que trasciende el interés científico, como lo demuestra el apoyo de vecinos de Bamba, Madridanos, Sanzoles, Moraleja y en general los pueblos del entorno del Viso y de la propia ciudad de Zamora, con una media de 15 a 20 personas diarias excavando. "Si hubiera que pagar la cantidad de horas invertidas, sería una fortuna" agradece el profesor Carlos Sanz.

"No podemos estar más contentos y satisfechos, el balance de esta campaña de excavaciones ha sido espectacular" confirma Manuel Pérez, representante de los vecinos de Bamba. "Nadie esperaba la cantidad de estructuras y todo el material que hemos tenido la fortuna de descubrir en la zona de la ermita".

Este hijo de Bamba y voluntario en las excavaciones, confiesa que "sabíamos de la importancia arqueológica del Viso, pero la ermita y su entorno es la guinda del pastel sobre todo por lo que sentimentalmente significa para la comarca. Todo el mundo sabía que la ermita estaba ahí, lo que nadie se esperaba es la magnitud, toda una estructura de unas dimensiones muy importantes. Iremos viendo en las próximas campañas cómo va evolucionando la excavación y el descubrimiento".

Algunos de los voluntarios que han participado en la segunda campaña de excavaciones en el castro del Viso. / CEV - UNIVERSIDAD VALLADOLID

Aunque aún es muy incipiente, la intervención arqueológica ha suscitado el interés de muchas personas de la zona, arqueólogos y curiosos que suben al cerro del Viso para conocer lo que se está descubriendo en el subsuelo. "Yo creo que la gente sale admirada porque nadie se esperaba la magnitud de las estructuras y para nosotros es muy esperanzador por la perspectiva de futuro que se plantea para un pueblo tan pequeñito como Bamba y una comarca que desgraciadamente no cuenta con muchos alicientes" transmite un ilusionado Manuel Pérez, consciente de que, tras una larguísima travesía del desierto, el proyecto arqueológico del Viso empieza a vivir su "momento dulce" con instituciones y empresas que empiezan a dar apoyo. La Diputación de Zamora, los ayuntamientos de Madridanos y Moraleja del Vino, Caja Rural, Torguvi y Bodegas Fariña son los primeros en respaldar el "renacimiento" del Viso, además de aportaciones anónimas colaborando en el micro mecenazgo lanzado por Hispania Nostra.

"No sabemos hacia dónde nos iba a llevar este proyecto, de momento es un empujón de vitalidad para la comarca del Vino y para nuestro pueblo de Bamba".