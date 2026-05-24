La Raya conmemora los 481 años de la creación de la Diócesis de Miranda /

El planalto mirándes se vistió de gala a lo largo del fin de semana para conmemorar la elevación de Miranda do Douro a Diócesis, un hecho histórico que supuso un antes y un después para la población fundada por Don Dinis y Santa Isabel.

Sábado de folclore con la actuación de los Pauliteiros de Miranda por la tarde y ya por la noche concierto de Hardança en la catedral.

A las nueve de la mañana repicaron las campanas de todas las iglesias del Concelho de Miranda do Douro, para continuar luego con la concentración de estandartes y cruces parroquiales de las parroquias junto al edificio de la freguesía. Tras el desfile hubo celebración de la eucaristía y procesión para finalizar con un almuerzo.

El papa Paulo III rubricaba en Roma el día 22 de mayo de 1545 la bula "Pro Excelenti Apostolicae Sedis" mediante la cual se creaba la nueva Diócesis de Miranda do Douro atendiendo a la petición cursada por el rey de Portugal Joao III, la cual quedaba integrada por los Arciprestazgos de Miranda do Douro, Braganza, Lampaças, Mirandela y Monforte. Este mismo sumo pontífice fue quien otorgo la Bula de la Santa Vera Cruz a la cofradía de San Cosme y San Damián en Bercianos de Aliste.

Se trata de una bula y un documento histórico que marcaba un antes y un después para los mirandeses, ya que en ella simultáneamente se otorgaba la categoría de ciudad a Miranda do Douro, a la vez que fijaba la sede catedralicia en la iglesia de Santa María con autoridad eclesiástica (obispo), jurisdicción, cabildo, coadjutores y derechos propios.

No obstante aun habrían de pasar casi dos meses hasta que Joao III, el día 10 de julio de 1545, ratificaba a Miranda do Douro como ciudad: "Por mi propia iniciativa y libre voluntad la hago ciudad y le concedo todos los derechos y honores, privilegios y libertades que por derecho debe tener, como las de mis ciudades de mis reinos y dominios". El texto suponía adquirir todos los derechos cívicos, políticos y económicos propios de una ciudad, autonomía administrativa, foro municipal, ferias y mercados.

Los dos reconocimientos, el regio y el papal, convirtieron a Miranda do Douro en la capital de la región de Tras os Montes y Alto Douro colindante con España (Aliste, Sanabria y Sayago), una de las más importantes del Reino de Portugal, al convertirse en un centro civil y político con nuevas instituciones, lo que traería un incremento de la población y reforzaba la dinámica urbana.

Fue el 5 de marzo de 1770 cuando el papa Clemente XIV, a instancias de Don José, decidía desmembrar la Diócesis en dos. Por un lado, Miranda se quedaba con su arciprestazgo y con los otros cuatro se quedaba Braganza.

Ni una década aguanto el invento papal, ya que el 27 de septiembre de 1780 ya siendo papa Pío VI este rubricaba la bula "Romanux Pontifex" que volvía a reagrupar los cinco Arciprestazgos en una sola Dióceis: la Miranda-Braganza.

El nacimiento de la Diócesis de Miranda traía consigo el inicio el 24 de mayo de 1552 de la concatedral, cuyas obras se extendieron a 34 largos años

El nacimiento de la Diócesis de Miranda traía consigo el inicio el 24 de mayo de 1552 de la concatedral, cuyas obras se extendieron a 34 largos años, con la coronación del altar en 1586. Se conseguía así lo que aún hoy es el edificio arquitectónico más relevante de la ciudad, pero a su vez trajo consigo la necesidad de destruir la antigua iglesia gótica de Santa María que se había levantado y abierto al culto en tiempos de Don Dinis.

Actualmente la Diócesis de Braganza-Miranda, de la que es obispo Nuno Manuel Santos Almeida (19 de mayo de 2023) integra un territorio de 6.599 kilómetros cuadrados con cuatro arciprestazgos divididos en 18 unidades de acción pastoral con 321 parroquias y en torno a los 122.804 feligreses. A su territorio pertenecen los santuarios marianos de la Virgen de la Luz (Constantim), Virgen del Naso (La Povoa) y Virgen de la Riberiha (Quintanilha) que comparten sus celebraciones, devoción y romerías, con el Arciprestazgo de Aliste).

Historia

La Miranda do Douro actual fue fundada el 18 de diciembre de 1286 por el rey Don Dinis, ya casado con la reina Santa Isabel de Portugal, once años de llegar a tierras alistanas para firmar el Tratado de Alcañices el 12 de septiembre de 1297.

Ateniéndonos a los hallazgos arqueológicos, su primer asentamiento dataría de la Edad del Bronce. Ya en nuestra era en el año 716, las tribus visigodas fueron derrotadas por los musulmanes que decidieron llamarla Mir Hándul.

Hoy día Miranda do Douro se ha convertido en uno de los lugares de visita preferidos por los zamoranos que hasta allí se acercan a lo largo de los 365 días del año para "pasar el día" con su turismo cultural, comercia y gastronómico: precisamente del 23 al 31 de mayo uno de los atractivos es la Semana Gastronómica del Bacalhau. Una autentica esquisitez en las Tierras de Miranda.