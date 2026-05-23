Los vecinos de Manganeses de la Lampreana retornan a Junciel en su romería más campera

Vecinos de Maganeses de la Lampreana se han reencontrado este sábado en la tradicional romería campera que, desde hace unos años, se celebra el fin de semana anterior al 31 de mayo en el paraje de Junciel.

Los participantes completaron a pie y, algunos a caballo, la distancia que separa el pueblo del entorno natural, desfile en el que portaron una pequeña talla de la Virgen de las Flores. Ya en Junciel, fue oficiada la misa, que dio paso a la tradicional comida campera, que los participantes compartieron con familiares y amigos.

Ante las elevadas temperaturas registradas este sábado, muchos romeros optaron por instalar toldos y carpas para protegerse del sol y disfrutar de una jornada de devoción, reencuentros y hermandad.