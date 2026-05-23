María González Vara, una"niña de la guerra" alistana, supera los 100 años en Gallegos del Río

La Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región Tras os Montes y Alto Douro) sigue posicionándose día tras día como uno de los grandes paraísos de la longevidad en la Península Ibérica. Los "niños de la guerra", aquellos que nacieron durante el reinado de Alfonso XIII, a los que tocó crecer en los momentos más críticos de contienda bélica, a pesar de las duras pruebas que les puso la vida, mantienen la salud y siguen superando la mítica barrera de los 100 años.

Gallegos del Río es uno de los municipios zamoranos que gozan de mejor salud, siendo más del 55% de sus pobladores de la tercera edad, muchos octogenarios y nonagenarios, a los que ha dejado María González Vara para pasar al selecto club de los centenarios, que celebró su cumpleaños número 100 acompañada de su familia en la residencia "San Salvador" de Rabanales.

Una mujer humilde y sencilla, trabajadora y honesta, muy querida y respetada en su pueblo de origen y en el municipio, de la que se sienten orgullosos su familia y sus paisanos: "Siempre ha sido una vecina ejemplar dispuesta ayudar a quien lo necesitaba, muy buena persona".

Historia viva ella que ha vivido y conocido los reinados de Alfonso XIII, Juan Carlos I y Felipe V, las dictaduras de Primo de Rivera y de Francisco Franco, y la democracia. Ejerciendo su derecho al voto. La actual alcaldesa pedánea de Gallegos del Río y teniente de alcalde de Ayuntamiento es Lorena Gallego Velasco, su nieta política, ya que está casada con su nieto Mario, reconoce que "todos la queremos y nos sentimos orgullosos de ella".

Celebración del centenario de María González Vara en al residencia de Rbanales junto a sus familiares. / Ch. S.

María Rivera Vara nació un ya muy lejano 20 de mayo de 1926 en la localidad de Gallegos del Río, en el seno de una humilde familia de agricultores y ganaderos típica de la época, formada por su padre, Juan Rivera, que también era el carpintero del pueblo, y su madre, Julia Vara, dedicada a las labores del hogar y ayudando al trabajo en el campo.

Entre sus pasatiempos preferidos y mañas siempre estuvo el del oficio de "tejedora", tejiendo la lana que se obtenía de las ovejas de raza Castellana en sus variedades "blanca" y "negra" para hacer mantas y prendas de vestir como las monteras, manteos, medias, faldriqueras y gabachas.

Allí paso una feliz infancia, sin abundancias, pero con los suficiente, en la paradisíaca ribera de "La Rabudera" donde confluyen las aguas de los ríos Frío, Aliste y Mena, sembrando la vida en las huertas del pueblo antes de continuar su camino por Domez y Vegalatrave hasta el gran Esla.

Fue ella la mayor de tres hermanos. Su hermana Petra emigró a Argentina muy joven, donde pasó ya toda su vida y murió, y su hermano Ángel (ya también fallecido) se quedó en el pueblo.

Pasó la guerra y la infancia, llegando una adolescencia y una juventud con sus amores en unos tiempos duros y difíciles de posguerra con unos pueblos súper poblados donde había lo justo para sobrevivir. Justo es reconocerlo, sus padres trabajaron duro y se sacrificaron para que al menos no pasaran hambre y siempre hubiera algo en la despensa y en la mesa para comer.

Celebración del centenario de María González Vara en al residencia de Rbanales junto a sus familiares. / Ch. S.

Llegó el amor y uno de los días más felices de su vida fue el 21 de noviembre de 1952 cuando contrajo matrimonio en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol con su amado, Manuel González Vara, también natural de Gallegos del Río. Se casó con 26 años y enviudó en 1988. Entre sus pesares, no poder ver más a su hermana Petra desde que se fue América. Por ello, un día inolvidable y feliz fue cuando una sobrina vino a verla a Gallegos del Río desde Argentina.

Formaron así una familia feliz, la de los González Rivera, muy querida en Gallegos del Río, de la que nacieron dos hijos: Flora y Domingo. La familia fue creciendo y así llegaron sus nietos: José Mezquita González, Yolanda González Pascual, Mario González Pascual y Daniel Mezquita González, para los que también fue una segunda madre.

Ella se encargó de cuidarles cuando eran niños y se siente muy orgullosos de todos ellos. Una de sus mayores satisfacciones como abuela ha sido ver que todos sus nietos han podido estudiar y labrarse un futuro profesional digno, como es el caso de Yolanda, una de las primeras licenciadas en Medicina en el municipio de Gallegos del Río; el de Mario, que es bombero del Parque de la Diputación de Zamora; y José y Daniel, que son ingenieros.

Celebración del centenario de María González Vara en al residencia de Rbanales junto a sus familiares. / Ch. S.

A su vez, sus nietos han hecho a María uno de los mejores regalos, cinco bisnietos, que son su gran debilidad, sintiéndose la más feliz del mundo cuando van a visitarle: Carlota Mezquita Gallego, Rodrigo Mezquita Gallego, Martín González Gallego, Lucas Vicente González y Manuel González Gallego, a su vez prendados de su amada bisabuela.

Desde el día 1 de marzo de 2024 reside en la residencia de la tercera edad "San Salvador" de Rabanales de Aliste, donde celebró un feliz cumpleaños rodeado de la familia.

Allí residen también Rosario del Buey, con 102 años, y nacidos como María en 1926, el señor Aniceto Barrigón Rodríguez (29 de junio) y Leonor Peláez Rodríguez (29 de noviembre), camino también del centenario.

El municipio de Gallegos del Río (Valer de Aliste, Domez de Alba, Lober, Flores, Puercas, Tolilla y Lober) contaba en los años 20 cuando nació María, con 1.537 vecinos, alcanzando su mayor esplendor poblacional en 1950, cuando eran 1.790 los inscritos en el padrón municipal En la actualidad cuenta con 467 habitantes, de los cuales 262 son varones y 205 mujeres. Tierra de emigrantes a ellos hay que sumar 132 de sus hijos mayores de 18 años residiendo en el extranjero.

De los 258 vecinos (55,1%) que pertenecen a la tercera edad hay 140 (57 hombres y 63 féminas) que son octogenarios y nonagenarios, más la centenaria María González Vara.