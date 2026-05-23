El impacto del incendio de Porto en el abastecimiento de algunos pueblos se prolongará casi dos años

El delegado Territorial de la Junta, Fernando Javier Prada, señaló al finalizar la reunión del Patronato del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto que “se ha puesto de manifiesto que se ha trabajado y se está trabajado conjuntamente con Ministerio, Confederación, Junta y Ayuntamientos, bastante acorde y en ese sentido no hay ninguna queja” respecto a restaurar los terrenos afectados por el incendio de Porto-La Baña.

El estado de las aguas es uno de los problemas graves para la zona. El delegado territorial señaló que “se espera que no haya demasiados problemas de cara al baño” y no está prevista “ninguna limitación y esperemos que no haya ninguna incidencia” aunque habrá un seguimiento desde el Laboratorio de Limnología en reacción “a la tonalidad en las algas que puedan proliferar”.

Los problemas de turbidez en el abastecimiento de Vigo de Sanabria y los pueblos aguas abajo del Tera durarán “aproximadamente dos años”, ya que “los arrastres del agua van a seguir permanentes”.

El alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos añadió que “la calidad de las aguas evidentemente va a depender de fenómenos atmosféricos. Si no tenemos grandes tormentas como aquella que hubo antaño en agosto, en 2005, que bajó toda la ceniza de la otra parte que se había quemado, por el río Trefacio y nos produjo tanto en Puebla como aquí una movida interesante en cuanto a las captaciones. Si no se produce algo así, no tendríamos por qué tener problemas ni para el baño, porque las aguas ahora mismo están perfectas para el baño, ni a nivel de captaciones tampoco, porque los filtros que tenemos y las depuradoras están funcionando bien. Si hay una situación de tormenta con una avenida tremenda de agua ¿eso quién lo controla?”.

Los cierres de los cámpines municipales se prolongarán 18 meses, tiempo que lleva el trámite administrativo de la redacción de proyecto, licitación y adjudicación.

Los alcaldes del Parque Natural solicitaron mayor aportación de los fondos de Zona de Influencia Socieconómica, petición que se estudiará. El Ayuntamiento de Porto planteó una pista de esquí nórdico. Los alcaldes se adhirieron a la propuesta de aumentar la capacidad de almacenamiento de Puente Porto.

El pasado año, el número de visitantes en el mes de agosto cayó en 50.000 personas como consecuencia del incendio, reduciendo el número de visitantes en 616.725 personas, frente a los 684.000 registrados en 2024. El incendio de Porto tuvo “serias repercusiones económicas en el sector turístico” al cerrar en plena temporada alta de afluencia.

La memoria del Parque recoge que el incendio de Porto-LA Baña arrasó 14.423 hectáreas de las que 13.350 fueron dentro del parque en pastos y matorral, representando una amenaza para los pueblos de Porto, San Martín de Castañeda, San Ciprián, Murias y Cerdillo. Se recogen los daños en infraestructuras como miradores, pasarelas, sendas y el trazado Gran Recorrido GR84.

El incendio provocó daños directos en los ecosistemas afectando a la fauna, la flora, y los sectores ganadero y cinegético, dañando también refugios y vallados además de al propio ganado.

El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, en la reunión del Patronato del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto. / A. S.

El análisis de daños también incluye los ecosistemas acuáticos por el arrastre de cenizas que obligaron a interrumpir el abastecimiento en Vigo, Galende y Ribadelago. El impacto será prolongado en el tiempo, como así recoge el informe, con valores de fosfatos y nitratos por encina de los datos habituales, a finales de 2025, en gran parte debido a la intensidad de las lluvias de finales de año.

Las diferentes líneas de ayudas para minimizar los daños de la Junta, la Diputación de Zamora, Confederación Hidrográfica del Duero, Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se elevan a 5 millones de euros. Destacan la mejora en las captaciones de abastecimiento de Porto, San Martín, Galende, San Ciprián y Murias; actuaciones de restauración hidrológico forestales; actuaciones de restauración de uso público y actuaciones para la recuperación de la biodiversidad. Estas actuaciones todavía están en su mayor parte en ejecución.

La Alianza reclama el Plan 42 de prevención de incendios

En este sentido, la representante de la Alianza UPA-COAG, Cristina Fernández, pidió “la recuperación del Plan 42 de prevención de incendios” y recalcó “la labor de los ganaderos, no solo llevándose el ganado, sino colaborando con los medios de extinción como grandes conocedores del medio”. Señaló que el Plan 42 “fue efectivo, como todos los técnicos han reconocido, para limpiar la periferia de los pueblos y la compatibilidad con las actividades ganaderas”. Añadió que “los Planes Silvopastorales por puntos no funcionan porque los desbroces que realizan las empresas y no los ganaderos directamente son muy superficiales. Hay que volver al sistema anterior y quitar intermediarios”.

Fernández señaló también la urgencia de “recuperar los usos y costumbres que propiciaban un paisaje mosaico de pradera, arbolado y zonas intermedias. Bosque y pasto”. La Alianza denunció la “inutilidad” del sistema de cámaras implantadas en 2005 para detectar incendios “en el Plan de Ordenación de los Recursos del Parque (PORN) se nos vendió que las cámaras detectarían un incendio de manera inmediata a que surgiera el foco. El incendio casi estaría extinguido al momento. Este incendio demuestra que utilidad tienen entre ninguna y poca”. El origen del incendio de Porto, el 14 de agosto, fue un rayo latente que se extendió rápidamente y que alargó el incendio de sexta generación hasta el 21 de octubre de 2025 cuando se dio por extinguido.

La apertura de la presa de Puente Porto fue determinante para frenar el incendio en Ribadelago, como así lo reconocieron los miembros del Patronato. En este sentido, hay una propuesta de solicitar a la empresa hidroeléctrica para ampliar los actuales 14 hectómetros cúbicos máximos de embalsado a los 22 hectómetros cúbicos de capacidad total que tiene esta presa.