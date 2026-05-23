A caballo de El Puente a Trefacio por Pedrazales

Una nueva edición de la Feria Ecuestre y Rociera reunió a una treintena de jinetes, amazonas y rocieras de la zona de Sanabria, para completar un día de “romería” entre sol y tormenta. El Puente de Sanabria fue el punto de encuentro para los caballistas que en unos casos llegaron sobre la montura y en otros en los trasportes especiales desde puntos como Barrio de Rábano, Santa Colomba de Sanabria, Cobreros, Ribadelago, etc.

Un punto céntrico, la plaza del Mercado, desde el que comenzar el camino a caballo hasta la casa del Parque Natural del Monte Gándara para seguir el camino de Pedrazales.

En esta ocasión la amazona más joven, Lali de 6 años, montó muy elegante y formal acompañada de su padre, muy atento con la debutante. Seguía las instrucciones al pie de la letra para coger las riendas de su cabalgadura. Aunque otros años había participado en la carroza con el resto de rocieras, esta vez quiso hacer el camino a caballo.

La lluvia precipitó el almuerzo en Pedrazales, primera parada del camino, que se reanudaba poco antes de las una de la tarde hasta Trefacio, donde tras el almuerzo y la exhibición, estaban preparadas las actuaciones.